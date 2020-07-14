Заплатят ли тем, кто не работал, и за что могут отказать в выплатах. Нюансы по детским пособиям

Источник материала: Tut.by

Могут ли получать пособие по уходу за ребенком неработающий отец или мать-пенсионерка? Лишат ли пособия, если надолго уехать с ребенком за границу? Почему пособия по уходу за ребенком привязаны к средней зарплате по стране, а не к зарплате того, кто за ним ухаживает? Эти вопросы FINANCE.TUT.BY адресовал Светлане Коваль, консультанту управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какие детские пособия есть в Беларуси? Их можно разделить на два типа: связанные с рождением ребенка и ежемесячные. К первым относится единовременное пособие при рождении ребенка. На первого оно составляет 10 величин бюджета прожиточного минимума (сейчас это 2467,8 рубля), на второго и последующих — 14 величин (3454,92 рубля). Еще есть пособие для женщин, ставших на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности — одна величина бюджета прожиточного минимума (сейчас — 246,78 рубля). Эти пособия меняются раз в квартал, когда пересматривается бюджет прожиточного минимума. Тот, кто ухаживает за ребенком, получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Оно привязано к средней зарплате по стране. На первого ребенка платят 35% средней зарплаты (сейчас — 405,48 рубля), на второго и последующих — 40% (463,4 рубля), на ребенка-инвалида — 45% (521,33 рубля). Эти пособия пересматривают дважды в год — 1 февраля и 1 августа. Также есть пособие на ребенка от 3 до 18 лет. Его платят в том случае, если в семье помимо него есть хотя бы один ребенок в возрасте до 3 лет. Оно составляет 50% бюджета прожиточного минимума (123,39 рубля) и платится одно на семью. Помимо этого существуют ежемесячные пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. В первую очередь это пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет (70% бюджета прожиточного минимума — это 172,75 рубля). Если в семье есть ребенок-инвалид, ВИЧ-инфицированный ребенок, отец-военнослужащий, проходящий срочную службу, в том числе альтернативную, или родитель с I или II группой инвалидности, то пособие на каждого ребенка, кроме ребенка-инвалида, составляет 50% бюджета прожиточного минимума (сейчас 123,39 рубля). Если у семьи одновременно есть право на пособие на ребенка от 3 до 18 лет и на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, то назначается один вид пособия по выбору. Кроме того, с 2015 года существует программа семейного капитала, власти решили продлить ее до 2024 года. Семейный капитал выплачивают семьям, в которых рождается третий или последующий ребенок. Его базовый размер — 22,5 тысячи рублей (до этого года семейный капитал составлял 10 тысяч долларов). Потратить эти деньги можно после того, как ребенку, на которого был начислен капитал, исполнится 18 лет (но есть исключения), и только на цели, связанные с образованием, лечением, жильем, соцобслуживанием или на пенсионные накопления матери. В этом тексте речь пойдет о двух основных видах пособий — единовременном при рождении ребенка и ежемесячном по уходу за ребенком до 3 лет.

Должны ли выплатить что-то на работе при уходе в декрет? Когда женщина уходит в отпуск по беременности и родам, ей выплачивается соответствующее пособие. По сути, это больничный на 126 календарных дней (часть до родов, часть после), иногда 140 календарных, если родилась двойня или роды были тяжелыми. Рассчитывается пособие следующим образом: заработок женщины за 6 месяцев до отпуска по беременности и родам делится на количество календарных дней в этом периоде, а потом полученный среднедневной заработок умножается на количество календарных дней больничного.

Куда обращаться за пособиями после рождения ребенка и какие документы нужны? Пособие назначает либо работодатель, либо вуз, либо органы соцзащиты, если человек не работает и не учится. Обратиться за единовременным пособием нужно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка, а за пособием по уходу — в течение шести месяцев с момента рождения ребенка или после окончания выплаты по беременности и родам (если она была). Список документов лучше уточнить заранее: он может отличаться в зависимости от того, где назначается пособие, и условий семьи. Например, могут понадобиться свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, свидетельство о регистрации брака, о разводе, свидетельства о рождении других детей и так далее.

Назначат ли пособия на детей, если женщина никогда не работала? Консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Светлана Коваль подчеркивает, что выплата единовременного пособия и пособия по уходу за ребенком до 3 лет не зависит от занятости и от стажа. — Они выплачиваются на всех детей, проживающих в стране. Это касается как граждан Беларуси, так и иностранцев при соблюдении условий. Так, если у иностранки есть разрешение на временное проживание, то для получения единовременного пособия при рождении ребенка у нее должно быть не менее шести месяцев страхового стажа, а для назначения пособия по уходу достаточно состоять в трудовых отношениях, стаж здесь неважен. С разрешением на постоянное проживание единовременное и ежемесячное пособия назначаются вне зависимости от стажа и трудоустройства. Соответственно, неработающие женщины должны обращаться за пособием по месту работы мужа или в управление соцзащиты, если муж не работает или если женщина не замужем. Там им назначат и будут выплачивать пособия в том же объеме, что и работающим женщинам.

Могут ли уменьшить единовременное пособие при рождении или вообще лишить его? Светлана Коваль объясняет, что тем, кто имеет право на единовременное пособие, выплатят его полностью вне зависимости от занятости, уровня дохода и других условий. Но при этом в законе прописаны некоторые ситуации, когда единовременное пособие вообще не положено. — Например, если ребенок родился за границей, то для получения единовременного пособия требуется, чтобы его родители в течение года до рождения минимум шесть месяцев провели в Беларуси, — приводит пример эксперт. — Иностранные граждане, у которых есть разрешение на временное проживание, получат единовременное пособие в том случае, если до рождения ребенка уплачивали страховые взносы в течение шести месяцев в общей сумме. Если разрешение на проживание постоянное, то иностранные граждане, как и граждане Беларуси, получат пособие вне зависимости от занятости.

Могут ли лишить ежемесячного пособия или уменьшить его? По словам специалиста, пособия по уходу за ребенком до 3 лет, как и единовременные, выплачиваются вне зависимости от доходов семьи и занятости родителей. — В законодательстве нет таких ситуаций, чтобы человека, ухаживающего за ребенком, лишили пособия. Это может произойти только в ситуации, если родителя, например, лишают родительских прав или ребенка забирают в детский дом, — отмечает Светлана Коваль. — Но, опять же, есть моменты, когда выплата пособия не предусмотрена. Это может быть выезд за границу на срок более двух месяцев (подробнее об этом ниже. — Прим. ред.) или ситуация, когда ребенок помещен на круглосуточное пребывание в учреждение образования. В некоторых случаях пособие по уходу за ребенком до 3 лет может быть сокращено наполовину. Они прописаны в статье 13 закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Вкратце их можно охарактеризовать так: когда у человека, ухаживающего за ребенком, появляется какая-либо форма занятости. — Это работа более чем на 0,5 ставки, работа по гражданско-правовому договору, предпринимательская, ремесленная, адвокатская, нотариальная деятельность, а также деятельность в сфере агроэкотуризма, военная служба, — перечисляет Светлана Коваль. — Также пособие в размере 50% выплачивается тем, кто получает послевузовское образование с выплатой стипендии, а также проходит ординатуру. Иными словами, если женщина решает выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком более чем на 0,5 ставки, то ей будут платить только половину пособия — например 202,74 рубля вместо 405,48 рубля (на первого ребенка).

Как назначают пособие ипэшницам или самозанятым? — Отдельных требований к самозанятым в законодательстве нет. Они в любом случае будут получать пособие по уходу в полном размере, — рассказывает Светлана Коваль. — ИП, ремесленники, адвокаты, нотариусы и те, кто занимается агроэкотуризмом, получают пособие в полном размере только в том случае, если они приостанавливают свою деятельность. Для этого нужно написать заявление в налоговые органы о приостановлении деятельности в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Если деятельность не была приостановлена, то пособие будет выплачиваться в размере 50%. К слову, те, кто работает на себя, должны обращаться за назначением пособия в управление соцзащиты.

Можно ли оформить пособие на другого родственника? Например бабушку-пенсионерку? Или неработающего папу? Пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается тому, кто будет осуществлять уход за ребенком. Это может быть любой родственник или член семьи, размер пособия от этого не зависит. Если ухаживать за ребенком будет его отец, то пособие назначат вне зависимости от того, работает он или нет. Другим родственникам для назначения пособия нужно заниматься какой-либо деятельностью: работать, быть индивидуальным предпринимателем, ремесленником, адвокатом, нотариусом, заниматься агроэкотуризмом. — Соответственно, бабушка может оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие в том случае, если она работает или, например, является ИП. Если же она вышла на пенсию, не работает и не осуществляет иную деятельность, то оформить отпуск и получать пособие она не сможет, — комментирует Светлана Коваль.

Женщина ушла в отпуск по уходу за ребенком, а компания, где она работает, закрылась. Что будет с пособием? Специалист напоминает: пособия положены даже тем, кто никогда не работал, поэтому их выплата не зависит от нанимателя. Но предпринять кое-какие действия все равно придется. — По прежнему месту работы нужно получить справку о том, до какого срока женщина получала пособие. Далее с этой справкой нужно обратиться либо по месту работы супруга, если она замужем и муж работает, либо в управление соцзащиты, если муж не работает или она не замужем. После обращения пособие выплачивается с момента прекращения его выплаты, — объясняет Светлана Коваль. Срок для обращения за возобновлением выплаты пособия — шесть месяцев. То есть если на прежней работе вам платили, скажем, по май включительно, то за назначением пособия по новому месту нужно обратиться не позднее конца ноября. Пособие за прошлые периоды тоже выплатят. Например, если на прежней работе вы в последний раз получили пособие в мае, а на работу мужа обратились только в августе, то пособие за пропущенные месяцы тоже выплатят.

Могут ли лишить пособия, если уехать на лето к родственникам в другую страну или на отдых? Да. Остаться без пособия по уходу за ребенком можно в том случае, если вы выехали за пределы страны более чем на два месяца. — О выезде за границу на срок свыше двух месяцев нужно сообщить по месту выплаты пособия: либо на работу, либо в управление соцзащиты, — рассказывает Светлана Коваль. — Если сообщить о своем отъезде не позже пяти дней с момента выезда, пособие не будет выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выезда. Например, если вы выезжаете с ребенком за границу в июне, то пособие не будет выплачиваться с июля. Если этого не сделать, то пособие не будет выплачиваться со дня выезда. Эксперт подчеркивает, что решение здесь принимается исходя из того, выехал ли за границу ребенок. Иными словами, если ребенок один отправляется на все лето к бабушке в другую страну, пособие в это время выплачиваться не будет. Если за границу на тот же срок выезжает мама, которая получает пособие по уходу, а ребенок остается в Беларуси с папой, — будет. Штрафных санкций за то, что вы не сообщили о длительном отъезде за границу, не предусмотрено. Но эксперт предупреждает, что в таком случае со дня выезда будет взыскиваться переплата. Иными словами, если мама с ребенком (или только ребенок) провели в другой стране три месяца и не предупредили о своем отъезде, то пособие за эти три месяца придется вернуть. — После возвращения в страну нужно обратиться с заявлением о возобновлении выплаты пособия либо по месту работы, либо в управление соцзащиты. Выплата возобновляется со дня обращения, — добавляет Светлана Коваль. Есть и такой вариант: граждане Беларуси живут за границей и время от времени приезжают в страну (например, в гости к тем же родственникам). В этом случае все зависит от того, где они провели больше времени за последние 12 месяцев. Если в Беларуси, то пособия будут выплачиваться по правилам, описанным выше. Если же больше времени семья проводит за границей, то они имеют право получать пособие в те месяцы, пока находятся в Беларуси.

Выплатят ли единовременное пособие женщине, которая родила ребенка за границей? — Если ребенок родился за границей, то для получения пособия требуется проживание родителей в Беларуси в течение полугода в годовой срок до рождения ребенка, — объясняет Светлана Коваль. То есть если женщина решила родить за границей, а потом возвращается домой, то единовременное пособие при рождении ребенка она получит. Если она живет за границей постоянно и за последний год провела там более полугода — нет.

Почему пособие по уходу за ребенком в Беларуси привязано к средней зарплате, а не к зарплате того, кто уходит в отпуск по уходу за ребенком? Например, в России ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 40% зарплаты того, кто находится в отпуске (но выплачивают его полтора года, а не три, как в Беларуси). В Литве пособие тоже привязано к зарплате человека, который ухаживает за ребенком (процент зависит от того, сколько будет выплачиваться пособие — один год или два). — Такое решение было принято в интересах семей, иначе у значительной категорий женщин, в том числе неработающих, студенток, пособие было бы ниже действующего размера. Система пособий создает равные «стартовые» условия для воспитания детей независимо от занятости и доходов родителей, — поясняет Светлана Коваль.