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Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи
Источник материала: СТВ
Новости ЮАР. Кейптаун накрыло густой пеной. Необычное природное явление спровоцировал мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температура воздуха в городе опустилась ниже 13 градусов, а скорость ветра местами достигала 100 км/час. Десятиметровые волны обрушились на берег, засыпав прохожих и дороги белой пеной.
Находиться здесь достаточно опасно, тем не менее местные жители похоже рады такому явлению и с удовольствием публикуют фотографии в соцсетях.
По прогнозам синоптиков, на смену океанской пене здесь в ближайшее время ожидают настоящий снег.
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Новости ЮАР. Кейптаун накрыло густой пеной. Необычное природное явление спровоцировал мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температура...
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