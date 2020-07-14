ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи

14.07.2020 11:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости ЮАР. Кейптаун накрыло густой пеной. Необычное природное явление спровоцировал мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи

Температура воздуха в городе опустилась ниже 13 градусов, а скорость ветра местами достигала 100 км/час. Десятиметровые волны обрушились на берег, засыпав прохожих и дороги белой пеной.

Находиться здесь достаточно опасно, тем не менее местные жители похоже рады такому явлению и с удовольствием публикуют фотографии в соцсетях.

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи

По прогнозам синоптиков, на смену океанской пене здесь в ближайшее время ожидают настоящий снег.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости ЮАР. Кейптаун накрыло густой пеной. Необычное природное явление спровоцировал мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температура...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заплатят ли тем, кто не работал, и за что могут отказать в выплатах. Нюансы по детским пособиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика