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«Может, я - торт?» Девушка из Турции создаёт десерты в форме привычных вещей - это вызвало шутки в соцсетях

14.07.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Может, я - торт?» Девушка из Турции создаёт десерты в форме привычных вещей - это вызвало шутки в соцсетях

Турчанка Туба Гекил создает необычные и запоминающиеся торты, пишет twizz.ru.


Десерты девушки по своей форме отличаются от привычных тортов, ведь они сделаны в виде цветов, фруктов, ваз, тапочек и даже голов известных личностей.

 

Убедиться в том, что данный предмет является тортом, можно лишь разрезав его. Этот факт показался забавным пользователям соцсетей. «Помогите, это не работает!», - написал один из пользователей соцсети и выложил видео, где пытается разрезать ножом тапок. Другие пользователи тоже шутили на эту тему: «Ты пытаешься попросить о помощи, но твой телефон - торт», « Помощь прибывает, но она тоже - торт», «Мы с друзьями проверили, торты мы или нет», «Не сплю ночью, думая о том, торт ли я».

Фото: Instagram @redrosecake_tubageckil

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Турчанка Туба Гекил создает необычные и запоминающиеся торты, пишет twizz.ru. Десерты девушки по своей форме отличаются от привычных тортов, ведь они сделаны в виде...
 
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