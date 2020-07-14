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Тренер Денис Матвеев возглавит волейбольный клуб «Марко-ВГТУ» из Витебска

14.07.2020 16:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренер Денис Матвеев возглавит волейбольный клуб «Марко-ВГТУ» из ВитебскаВитебска" class="one-news__figure-img">

Тем временем стало известно, что главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу Денис Матвеев также возглавит мужской клуб «Марко-ВГТУ» из Витебска.

Наставник вернулся в родной город, где начинал профессионально заниматься волейболом. Первые шаги тренерской карьеры Денис Матвеев делал уже в России. Последним клубом было «Динамо-Метар» из Челябинска, с которым он расстался 2 марта этого года. Также в достаточно богатой карьере Дениса Матвеева была работа в других российских командах, участие в Олимпийских играх в составе тренерского штаба сборной Казахстана.

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Теги: Витебск
 
 
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Тем временем стало известно, что главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу Денис Матвеев также возглавит мужской клуб «Марко-ВГТУ» из Витебска....
 
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