Тренер Денис Матвеев возглавит волейбольный клуб «Марко-ВГТУ» из Витебска

Источник материала: ОНТ

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Тем временем стало известно, что главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу Денис Матвеев также возглавит мужской клуб «Марко-ВГТУ» из Витебска.

Наставник вернулся в родной город, где начинал профессионально заниматься волейболом. Первые шаги тренерской карьеры Денис Матвеев делал уже в России. Последним клубом было «Динамо-Метар» из Челябинска, с которым он расстался 2 марта этого года. Также в достаточно богатой карьере Дениса Матвеева была работа в других российских командах, участие в Олимпийских играх в составе тренерского штаба сборной Казахстана.

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