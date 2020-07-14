Местами грозы и дожди: прогноз погоды на 15 июля

Источник материала: ОНТ

Июль считается самым жарким летним месяцем, но пока он таковым не является. В нашей стране температура держится ниже нормы до 6 градусов. В ближайшие дни ночью и утром будет прохладно и свежо, в разгар дня – умеренно тепло.

Завтра, 15 июля, большая часть территории страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированного в сухом, но прохладном воздухе. Лишь по востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Из-за чего облака временами будут закрывать небо плотной пеленой, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. При этом температурный фон будет низким.

В среду погоду будет формировать малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку дожди, днем в отдельных районах грозы. Влажность от 40% по западу и до 90% по востоку. Ночью и утром местами слабый туман. Видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Утром будет достаточно прохладно – по всей стране около +13…14°C. Но учитывая влажность и ветер, по ощущениям будет еще на 3-5 градусов ниже. К середине дня по западу воздух хорошо прогреется – в Бресте до +23°C. В восточных регионах по-прежнему прохладно – всего около +15°C. К вечеру столбики термометров опустятся лишь на несколько градусов: от +14°C по северо-востоку и до +21°C в юго-западных регионах.

До конца рабочей недели погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западной половине страны скажется влияние неустойчивых влажных воздушных масс – и там пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью ожидается +8…13°C градусов, днем +20…26°C. По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные будет умеренно тепло с кратковременными грозовыми дождями.

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