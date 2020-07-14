Стала известна дата предвыборных дебатов

Office Life . Теледебаты пройдут 30 июля, пишет





Обращения к избирателям по радио можно услышать 20 и 22 июля, а также 27 и 29 июля с 8:00 до 9:00.





По телевидению: 17 и 19 июля, а также 21 и 28 июля с 17:00 до 19:00.





Перечень печатных СМИ для публикации программ немного изменили. Теперь в нем не будет газеты «Беларусь Сегодня» («Советская Белоруссия», тираж 190 тыс.). Останутся «Рэспубліка» (тираж 28 тыс.) и «Звязда» (20 тыс.).





Команда Бабарико требует зарегистрировать Цепкало и своего претендента

Действующий президент Александр Лукашенко отказался использовать бесплатное эфирное время и площадь в печатных медиа.