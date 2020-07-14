|
Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»
Источник материала: СТВ
Результатами на женской дорожке белорусского плавания впечатляет пришедшая на смену Александре Герасименя юная Анастасия Шкурдай. Причем своими секундами брестчанка удивляет уже не только Беларусь, но и Европу.
В 14 лет Настя берет «серебро» взрослого чемпионата Европы. В смешанной эстафете она не стушевалась, а проявила себя как надежный боец. В этом же возрасте Настя становится самым молодым мастером спорта международного класса в истории белорусского плавания. Сейчас ей 17, а она уже чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка континента по взрослым.
В последнее время замечаю, что плавание моложе и моложе начинает «выстреливать». Там 14-летние, 15-летние, и думаешь: чем я занимался в эти годы? Сейчас это неудивительно. Бывает такие моменты, когда спортсмен очень рано «выстреливает» и быстро заканчивает, но и бывают такие, которые начинают в 14 и заканчивают около 30, и на одном уровне держатся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»
Результатами на женской дорожке белорусского плавания впечатляет пришедшая на смену Александре Герасименя юная Анастасия Шкурдай. Причем своими секундами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)