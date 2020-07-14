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Микроавтобус сбил пешехода на улице Тимирязева

14.07.2020 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июля в Минске на улице Тимирязева произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Там сбили 56-летнего пешехода. Женщина переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора и была сбита микроавтобусом.

Микроавтобус сбил пешехода на улице Тимирязева

За рулём находился 26-летний водитель. Пострадавшая доставлена в больницу, проводится проверка.   

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 июля в Минске на улице Тимирязева произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Там сбили 56-летнего пешехода. Женщина...
 
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