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Микроавтобус сбил пешехода на улице Тимирязева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июля в Минске на улице Тимирязева произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Там сбили 56-летнего пешехода. Женщина переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора и была сбита микроавтобусом.
За рулём находился 26-летний водитель. Пострадавшая доставлена в больницу, проводится проверка.
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Новости Беларуси. 14 июля в Минске на улице Тимирязева произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Там сбили 56-летнего пешехода. Женщина...
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