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39 многодетных семей в Слуцке получили ключи от новых квартир
Источник материала: ОНТ
Новоселье в Минской области. Ключи от долгожданных квартир получили сегодня новоиспеченные жильцы Слуцка.
Вручали ключи в торжественной обстановке – повод все-таки особый. Обладателями собственных квадратных метров стали 39 многодетных семей. Дом по улице Зеленой рассчитан на 40 квартир, поровну – двухкомнатные и трехкомнатные.
Новоселам не придется долго заниматься ремонтом – многое уже сделано. Для Слуцка это уже второй такой дом, на очереди ещё три, сдать их готовятся в этом году.
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Новоселье в Минской области. Ключи от долгожданных квартир получили сегодня новоиспеченные жильцы Слуцка. Вручали ключи в торжественной обстановке – повод...
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