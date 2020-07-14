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39 многодетных семей в Слуцке получили ключи от новых квартир

14.07.2020 18:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

39 многодетных семей в Слуцке получили ключи от новых квартир

Новоселье в Минской области. Ключи от долгожданных квартир получили сегодня новоиспеченные жильцы Слуцка. 

Вручали ключи в торжественной обстановке – повод все-таки особый. Обладателями собственных квадратных метров стали 39 многодетных семей. Дом по улице Зеленой рассчитан на 40 квартир, поровну – двухкомнатные и трехкомнатные.  

Елена Городинская, многодетная мама«Мы очень счастливы, наконец-то наша мечта сбылась, мы получили двухкомнатную квартиру с детьми. У нас двое детей-парней и одна лапушка-дочка».

Андрей Янчевский, председатель Слуцккого раисполкома: «Полтора года назад было поручение Президента сделать так, чтобы многодетная семья не стояла на очереди больше, чем один год. Мы уже выполнили это поручение. Уже сегодня, когда семьи приходят становиться на учет, получая статус многодетной семьи, мы сразу их направляем. Они не ждут не то что год, они ни дня не ждут». 

Новоселам не придется долго заниматься ремонтом – многое уже сделано. Для Слуцка это уже второй такой дом, на очереди ещё три, сдать их готовятся в этом году. 

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Новоселье в Минской области. Ключи от долгожданных квартир получили сегодня новоиспеченные жильцы Слуцка.  Вручали ключи в торжественной обстановке – повод...
 
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