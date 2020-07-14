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Волейболист Роман Аплевич стал главным тренером гомельской «Энергии»

14.07.2020 19:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболист Роман Аплевич стал главным тренером гомельской «Энергии»

В сборной Беларуси по волейболу Роман Аплевич стал главным тренером гомельской «Энергии».

34-летний волейболист выступает в составе команды с её основания в 2017 году, является её капитаном. Примечательно, что Роман Аплевич игровую карьеру не завершает и продолжит выходить на площадку. Ранее белорусский волейболист также выступал в составе солигорского «Шахтёра» и БАТЭ.

Фото: gomelvolley.by

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В сборной Беларуси по волейболу Роман Аплевич стал главным тренером гомельской «Энергии». 34-летний волейболист выступает в составе команды с её основания в 2017...
 
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