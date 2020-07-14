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ОМОН снова вышел из своих автозаков и задерживает людей. Что сейчас происходит в Минске

14.07.2020 20:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 14 июля, ЦИК исключил из президентской гонки Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Реакция не заставила ждать – вечером в городе начали собираться люди, по центральным улицам расставлены автозаки. Вот как это выглядит.

Но МВД позаботилось о беларусах – и призвало их сохранять «разум и мудрость».

Журналиста издания Euroradio уже задержали прямо во время прямого эфира. Это видно в конце видео:

Тем временем некоторые особо злобные нарушители беспорядка прямо во время протеста едят банан.

Если вы хотите следить за происходящим в режиме реального времени, вот стрим Radio Svaboda.

 
 
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Сегодня, 14 июля, ЦИК исключил из президентской гонки Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Реакция не заставила ждать – вечером в городе начали собираться люди, по...
 
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