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ОМОН снова вышел из своих автозаков и задерживает людей. Что сейчас происходит в Минске
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 14 июля, ЦИК исключил из президентской гонки Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Реакция не заставила ждать – вечером в городе начали собираться люди, по центральным улицам расставлены автозаки. Вот как это выглядит.
Но МВД позаботилось о беларусах – и призвало их сохранять «разум и мудрость».
Журналиста издания Euroradio уже задержали прямо во время прямого эфира. Это видно в конце видео:
Тем временем некоторые особо злобные нарушители беспорядка прямо во время протеста едят банан.
Если вы хотите следить за происходящим в режиме реального времени, вот стрим Radio Svaboda.
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Сегодня, 14 июля, ЦИК исключил из президентской гонки Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Реакция не заставила ждать – вечером в городе начали собираться люди, по...
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