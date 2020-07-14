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Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики
Источник материала: СТВ
Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 14 июля в Москве подписали три документа в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам белорусский премьер-министр по итогам своего визита в российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реализация крупных совместных проектов, в том числе строительство Белорусской АЭС, сотрудничество в нефтяной сфере. Эти и другие темы стали ключевыми на переговорах премьер-министров Беларуси и России в Москве.
Добавим, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня, Головченко возглавил правительство Беларуси.
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Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 14 июля в Москве подписали три документа в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам...
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