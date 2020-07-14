ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики

14.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 14 июля в Москве подписали три документа в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам белорусский премьер-министр по итогам своего визита в российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики

Реализация крупных совместных проектов, в том числе строительство Белорусской АЭС, сотрудничество в нефтяной сфере. Эти и другие темы стали ключевыми на переговорах премьер-министров Беларуси и России в Москве.  

Роман Головченко на встрече с премьер-министром России: вывод один – не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее

Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики

Добавим, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня, Головченко возглавил правительство Беларуси.  

Люди в материале: Михаил Мишустин, Роман Головченко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 14 июля в Москве подписали три документа в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Люди вышли на улицы после не регистрации Бабарико и Цепкало. Что происходит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика