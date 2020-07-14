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Оружие Победы: в Беларуси открыли постамент с легендарной «Катюшей»

14.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси у подножия Кургана Славы открыли постамент с легендарной «Катюшей», передает телеканал «МИР 24».

На воссоздание боевой машины понадобилось около года. Часть деталей изготовили на основе образцов из Музея артиллерии Санкт-Петербурга. А пульт управления стрельбой, части обшивки колеса и диски нашли поисковики Ленинградской области. Восстановили фрагменты техники белорусские реставраторы. Именно в этот день, 14 июля 1941 года, под Оршей прогремел первый залп.

«Катюша – эта та машина, которая была создана за очень короткий промежуток времени и практически участвовала во всех знаковых военных операциях Великой Отечественной войны. Особенно она отличилась при операции «Багратион». И мы посчитали, что именно «Катюша» как боевая машина, именно под этим псевдонимом Катюша стала символом Победы», – отметил председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда.

«Фашисты боялись этого оружия, дрожали и прятались от него. Поэтому эта победа наш подвиг, наша слава и наша гордость», – комментирует председатель Минской городской организации ветеранов Анатолий Адоньев.

Деньги на создание нового монумента собирали всей страной – был открыт благотворительный счет. Часть денег заработали на республиканском субботнике, очень помогли и отраслевые профсоюзы.



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Деньги на создание нового монумента собирали всей страной – был открыт благотворительный счет.
 
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