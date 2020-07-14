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Оружие Победы: в Беларуси открыли постамент с легендарной «Катюшей»
14.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси у подножия Кургана Славы открыли постамент с легендарной «Катюшей», передает телеканал «МИР 24».
На воссоздание боевой машины понадобилось около года. Часть деталей изготовили на основе образцов из Музея артиллерии Санкт-Петербурга. А пульт управления стрельбой, части обшивки колеса и диски нашли поисковики Ленинградской области. Восстановили фрагменты техники белорусские реставраторы. Именно в этот день, 14 июля 1941 года, под Оршей прогремел первый залп.
Деньги на создание нового монумента собирали всей страной – был открыт благотворительный счет. Часть денег заработали на республиканском субботнике, очень помогли и отраслевые профсоюзы.
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Деньги на создание нового монумента собирали всей страной – был открыт благотворительный счет.
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