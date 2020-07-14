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Специалисты выясняют, что стало причиной пожара в Радошковичах

14.07.2020 22:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Там вчера вспыхнула машина "Ауди 100". Инцидент случился на улице Рокоссовского. В результате пожара выгорел моторный отсек, уничтожено лобовое стекло, частично поврежден салон автомобиля. Одна из рассматриваемых версий - короткое замыкание электропроводки.
 
 
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Там вчера вспыхнула машина "Ауди 100". Инцидент случился на улице Рокоссовского. В результате пожара выгорел моторный отсек, уничтожено лобовое стекло, частично...
 
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