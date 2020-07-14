|
Специалисты выясняют, что стало причиной пожара в Радошковичах
Источник материала: БTТам вчера вспыхнула машина "Ауди 100". Инцидент случился на улице Рокоссовского. В результате пожара выгорел моторный отсек, уничтожено лобовое стекло, частично поврежден салон автомобиля. Одна из рассматриваемых версий - короткое замыкание электропроводки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там вчера вспыхнула машина "Ауди 100". Инцидент случился на улице Рокоссовского. В результате пожара выгорел моторный отсек, уничтожено лобовое стекло, частично...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)