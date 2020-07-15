|
Хоккеист Михаил Стефанович перешел из «Динамо» в «Юность»
Источник материала: ОНТ
Нападающий сборной Беларуси по хоккею Михаил Стефанович покинул минское «Динамо» и подписал контракт с «Юностью».
В минувшем сезоне 30-летний форвард провёл 34 матча в КХЛ, забросил 5 шайб и отдал 3 голевые передачи. Также Стефанович выступал и за «Юность», которая является фарм-клубом «Динамо», и помог минчанам в плей-офф чемпионата Беларуси завоевать Кубок Президента. В составе национальной команды Михаил Стефанович играл на четырёх чемпионатах мира.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Беларуси по хоккею Михаил Стефанович покинул минское «Динамо» и подписал контракт с «Юностью». В минувшем сезоне 30-летний форвард провёл 34...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)