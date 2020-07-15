Хоккеист Михаил Стефанович перешел из «Динамо» в «Юность»

Источник материала: ОНТ

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Михаил Стефанович покинул минское «Динамо» и подписал контракт с «Юностью».

В минувшем сезоне 30-летний форвард провёл 34 матча в КХЛ, забросил 5 шайб и отдал 3 голевые передачи. Также Стефанович выступал и за «Юность», которая является фарм-клубом «Динамо», и помог минчанам в плей-офф чемпионата Беларуси завоевать Кубок Президента. В составе национальной команды Михаил Стефанович играл на четырёх чемпионатах мира.

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