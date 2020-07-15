Обсуждение нового Юго-Западного жилого микрорайона № 1 стартовало в Бресте. Что думаете?

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях проекта: «Детальный план Юго-Западного жилого микрорайона № 1 в г. Бресте».





На фото можно кликнуть для увеличения

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).







Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения. Срок проведения общественного обсуждения с 27 июля 2020 года по 20 августа 2020 года.







Ознакомиться с экспозиционными материалами градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого микрорайона № 1 в г. Бресте» можно с 27 июля 2020 года до 10 августа 2020 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в г. Бресте презентация проектных решений объекта «Детальный план Юго-Западного жилого микрорайона № 1 в г. Бресте» представлена в электронном виде материалами, предоставленными разработчиком проектных решений, на сайте Брестского городского исполнительного комитета в рубрике «Общественные обсуждения».

По возникшим вопросам, можно обратиться на электронную почту заказчика и (или) разработчика архитектурно-планировочной концепции.

Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3, контактный тел. 21-03-65, 21-03-12, e-mail: gradgik@brest.by).

Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ОАО «Брестпроект» ул. Пушкинская, 16/1, 224005, г. Брест контактный тел.: 8 0162 21-71-35, тел./факс: 8 0162 21-65-21.

Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 27 июля 2020 года по 20 августа 2020 года, с пометкой «Детальный план Юго-Западного жилого микрорайона № 1 в г. Бресте» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.

Дата опубликования извещения 16 июля 2020 г.

«Детальный план Юго-Западного жилого микрорайона № 1 в г. Бресте» выполнен по заказу Брестского исполнительного комитета на основании задания на проектирование, решений Брестского горисполкома № 402 от 27.03.2019 г. и № 1100 от 26.07.2019 г.

Детальный план разработан на территорию площадью 50,49 га, находящуюся в Московском районе г. Бреста.

Границы проекта:

— объектом проектирования является территория, расположена в юго-западной части города Бреста (административно — на территории Московского района), на левом берегу реки Мухавец. Границами проектирования являются с южной стороны – продолжение улицы Мытной, с восточной стороны – улица Грибоедова, с северной стороны – Варшавское шоссе, с западной стороны – Варшавское кольцо.

Освоение данной территории Генеральным планом города Бреста предусмотрено на первом этапе реализации (до 2025 года).

Участок, предполагаемый к освоению, условно можно поделить на две зоны:

— площадью 22,45 га, ограниченный улицами Варшавское шоссе, Грибоедова, Мытная и Проектируемая 4. На нем предполагается возведение жилого микрорайона многоквартирной застройки со смешанной общественно-жилой функцией;

— площадью 13,89 га, ограниченный улицами Проектируемая 4, Мытная, Варшавское шоссе, а также Варшавским кольцом – под размещение общественного центра, в соответствии с функцией, предусмотренной в генеральном плане г. Бреста (смешанный многофункциональный общественный центр, транспортная зона, ландшафтно-рекреационные территории общего пользования со средней рекреационной нагрузкой, ландшафтно-рекреационные территорий специального назначения).

Цель проекта:

— разработка юридического градостроительного документа для регулирования инвестиционных процессов на проектируемой территории, в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке, в увязке с решениями генерального плана г. Бреста.

В детальном плане предусмотрен комплекс планировочных мероприятий и определены перспективы освоения данного района, запланированы объемы нового многоквартирного жилищного строительства и формирование квартальной структуры застройки, рассчитаны и размещены объекты социальной инфраструктуры, проработаны вопросы транспортного обслуживания и инженерного обеспечения.

Детальный план выполнен с учетом исходных данных по состоянию на 1.01.2019 г., и предусматривает два периода градостроительного развития:

1 этап освоения — 2025 г.

2 этап (расчетный срок) – 2030 г.

В основу планировочных решений проекта положены:

— материалы генерального плана города Бреста, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.07.2003 № 332 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 № 46);

— концепция «жилой модуль» (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»);

— концепция «Стратегия пространственного развития Брест-2050», утвержденная решением Брестского городского Совета депутатов от 30 мая 2019 г. № 155.

Главными задачами развития проектируемой территории являются:

— разработка предложений по комплексному освоению проектируемого района с учетом требований градостроительных условий (предусмотреть размещение многоквартирной жилой застройки по принципу организации кварталов, с учетом концепции «жилой модуль»);

— определение оптимальной планировочной структуры и функционального зонирования с обеспечением полноценной городской инфраструктуры, расчетом параметров планируемого развития проектируемой территории;

— установление градостроительных требований к застройке и использованию проектируемой территории в части:

установления и корректировки красных линий улиц в границах детального плана;

определения типологии и уточнения границ функциональных зон;

выделения планировочных элементов, как участков перспективного освоения;

определения градостроительных регламентов;

разработка первоочередных мероприятий по реализации детального плана.

— пространственно-планировочная увязка проектируемой территории с прилегающими сложившимися территориями и включение ее в городскую структуру;

— создание предпосылок для инвестиционной деятельности, предусматривающей устойчивое развитие территории;

— создание сети новых общественных пространств, органично дополняющих и развивающих данную часть города Бреста.

Основной идеей планировочного каркаса всего Юго-западного района является продолжение пешеходного бульвара (планировочной оси) от существующего жилого района ЮЗМР-2 в направлении к крепости с формированием квартальной жилой застройки и общественно-делового центра.

В основу планировочной композиции, при размещении общественного центра, положен фактор наличия в непосредственной близости от осваиваемой территории международного автомобильного пункта пропуска «Варшавский мост» — въезда в республику Беларусь со стороны Польши.

Территория сформирована сетью инвестиционных площадок, позволяющих поэтапно осваивать земельные участки при наличии застройщиков, заинтересованных в строительстве объектов различного общественного назначения.

Застройку общественного центра планируется осуществлять объектами разнообразных форм и этажности, с обязательным включением высотных акцентов, с целью создания выразительного силуэта всего комплекса.

Обязательными объектами данной территории будут являться: многофункциональный общественный центр, учреждение образовательного назначения, многоуровневый паркинг.

Возможными объектами застройки центра могут быть Бизнес-центр, Экспо-Брест и иные объекты административно-делового, торгово-бытового, культурного назначения (Брест-сити). Возможно размещение небольших спортивных объектов и объектов производственного назначения не требующих организации санитарно-защитных зон.

На пересечении улиц Варшавское шоссе и Проектируемой № 4 предполагается возведение многоуровневого паркинга на 1000 машино-мест, обеспечивающего потребность в парковочных местах, как жителей микрорайона, так и работников общественного центра. Для улучшения привлекательности данного объекта, в планировку объекта добавлена возможность размещения встроенных помещений торгово-бытового назначения с пристраиваемой частью административно-делового назначения. Вокруг паркинга, в пределах санитарно-защитной зоны, предусмотрено озеленение ландшафтно-рекреационной территории специального назначения.

С противоположной стороны пешеходного бульвара, относительно объекта транспортного назначения (многоуровневого паркинга) предусмотрено размещение учреждения общеобразовательного назначения. Спортивная зона при объекте образования, рассчитана и на удовлетворение потребности в занятии спортом жителей микрорайона.

Вдоль пешеходного бульвара, в жилой части микрорайона, предусмотрены здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, ориентированными на пешеходную зону.

Жилая застройка, в основном представлена полузамкнутыми кварталами переменной этажности с дворами свободными от автотранспорта.

С западной стороны жилой части, вдоль ул. Проектируемой № 4, предполагается размещение 4-х жилых групп (высотных акцентов), с возможностью устройства подземного паркинга под каждой из групп и объектами общественного назначения, размещение которых планируется на первых этажах.

В жилой части предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения, а так же площадки для игр детей различного возраста.

Планировочными решениями учтены требования по организации безопасной и комфортной среды жизнедеятельности населения на разрабатываемой территории.