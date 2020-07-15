Минтранс: таксисты должны состоять в трудовых отношениях с перевозчиком. Минтруда: требования нет

Источник материала: Виртуальный Брест

Работа агрегаторов не дает покоя «традиционным» таксистам и тем, кто следит за соблюдением законов в этой сфере. По мнению экспертов в области, рынок такси на 90 процентов переместился в тень. Считают, несоблюдение некоторых норм закона позволило, в частности, снизить цены на тарифы. Клиент только рад, однако перед «традиционными» таксистами замаячила перспектива остаться без заработка. Среди нарушений называют и работу по договору подряда водителей, принимающих заказы через приложения. За разъяснением обратились в министерства.





Почему говорят о чуть ли не поголовном переходе в теневой рынок? Приведем слова Михаила Счастного, участника рабочей группы по урегулированию конфликтов в сфере перевозок при МАРТ: «Речь не только о нарушениях в вопросе внешнего вида и отсутствия кассового аппарата. Нередко нет страховки, ответственности перевозчика, таксистов не нанимают на работу, а держат на договоре подряда. То есть физлицо осуществляет перевозку в такси, что запрещено законом. Плюс подряд подразумевает передачу результата работы заказчику (п. 1 ст. 656 ГК). А что может передать водитель компании? Вновь нарушение».

Было написано обращение с просьбой растолковать, можно ли таксисту работать по договору подряда. Одно направили в Минтруда, другое — в Минтранс. Ответы оказались разными.

В Минтрансе заметили, что водители автомобиля-такси (если они не ИП) должны состоять в трудовых отношениях с перевозчиком, поскольку выполняемая ими работа носит постоянный характер. Это подтверждается тем фактом, что гражданско-правовой договор заключается для выполнения конкретной работы, направленной на получение конкретного результата, а деятельность перевозчиков является видом деятельности субъекта хозяйствования и регулируется Правилами автоперевозок пассажиров (утверждены Совмином).





В Минтруда, в свою очередь, заметили: «Законодательство не устанавливает безусловного требования о наличии трудовых отношений между перевозчиком и водителями такси. А нормирование рабочего времени, режима труда и отдыха может иметь место только при работе по трудовому договору».



