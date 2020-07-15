Брестчанка Анастасия Шкурдай обновила свой юношеский рекорд на Кубке и первенстве Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай обновила свой юношеский рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на Кубке и первенстве Беларуси по плаванию, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Атлеты соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). На дистанции 100 м вольным стилем спортсменка из Бреста показала первое время - 54,34 сек. Второй коснулась бортика бассейна Анастасия Коряковская (55,85 сек.). Замкнула тройку лидеров Анастасия Кулешова, преодолевшая стометровку за 56,72 сек. Предыдущий юношеский рекорд принадлежал также Анастасии Шкурдай - 56,08 сек.





На дистанции 100 м на спине лучшим стал Никита Цмыг, преодолевший расстояние за 54,70 сек. На дистанции 400 м вольным стилем отличился Константин Курочкин (4 мин. 3,98 сек.). У девушек в заплыве на 200 м баттерфляем победу праздновала Маргарита Полешук (2 мин. 22 сек.).

Среди парней на дистанции 200 м брассом первым коснулся бортика бассейна Иван Жуков (2 мин. 16,13 сек.). Расстояние в 200 м на спине первой преодолела Арина Мацкевич (2 мин. 19,07 сек.). В заплыве на 800 м лучшее время показала Алеся Акинчиц (9 мин. 2,97 сек.).





Алина Змушко стала лучшей на 50 м брассом - 30,74 сек. В эстафете 4х100 вольным стилем сильнейшей оказалась команда Минска в составе Артема Мачекина, Егора Додолева, Виктора Стаселовича и Виктора Красочко (3 мин. 22,85 сек.).