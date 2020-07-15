Как работает профком «Горкигаза»

Источник материала: Горецкий вестник

Председатель профкома ПУ «Горкигаз» Николай Немировец рассказал о работе первички и ее достижениях.







Филиал ПУ «Горкигаз» является одним из 5 производственных управлений, входящих в состав РУП «Могилевоблгаз». Оно образовано 1 сентября 2015 года в результате реорганизации и слияния 4-х рай­онов газоснабжения: Горецкого, Дрибинского, Мстиславского и Шкловского.

В состав первичной проф­союзной организации ПУ «Горкигаз» входят 119 человек, все работающие на предприятии. Из них 6 — молодежь до 30 лет, 32 — женщины (27%).

Профсоюзный комитет состоит из 9-ти человек. При проф­коме действуют следующие комиссии: по культурно-массовой и организационной работе, которую возглавляет Григорий Тишук, спортивно-оздоровительное направление курирует Александр Цыркунов, председателем комиссии по охране труда является Виктор Мартынчик, по жилищно-бытовой работе — Алексей Шелаков. А также назначены ответственные за оздоровление Галина Лементуева и за работу с ветеранами предприятия Алексей Шелаков.

На заседаниях профкома, согласно утвержденному плану, рассматриваются наиболее актуальные вопросы деятельности профсоюза и производственного управления.

Все разделы и приложения коллективного договора, регулирующего отношения между нанимателем и работником, выполняются, социальные права и гарантии соблюдаются. Производятся выплаты к юбилейным датам, в связи с рождением ребенка, оказывается материальная помощь к праздникам, к отпуску, в связи с длительной болезнью, а также неработающим пенсионерам.

Особое внимание уделяется вопросам охраны труда и техники безопасности. Проводятся дни, месячники по охране труда, собрания трудового коллектива. В каждой службе ведется журнал ежедневного контроля за состоянием охраны труда, проводятся санитарные дни по уборке территории. За работу во вредных условиях газовщикам выдается молоко. В соответствии с коллективным договором труженики обеспечены специальными одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами и в определенные сроки.

Немаловажная роль в контроле за состоянием охраны труда на предприятии отводится общественным инспекторам. Ими выбраны представители служб, которые ежедневно находятся в рабочем процессе и могут выявить нарушения в начальной стадии, подсказать об этом своим коллегам и руководителям подразделений. Это Елена Юрченко, Сергей Петров, Сергей Колтунов, Олег Луговинов, Григорий Тишук и Василий Хмарский.

По результатам конкурса «Лучшее подразделение РУП «Могилевоблгаз» по общественному контролю за 2019 год» наши общественные инспекторы заняли заслуженное первое место. За 2019 г. они провели 1532 мониторинга, в ходе которых выявили 184 нарушения.

Длительно болеющим работникам оказывается материальная помощь за счет средств облгаза и профкома. По желанию дети наших тружеников ежегодно направляются в летние оздоровительные лагеря.

На предприятии созданы благоприятные условия для труда и отдыха. Все это способствует достижению высоких производственных результатов. Наш филиал постоянно занимает лидирующие позиции в производственной, культурно-массовой и спортивной деятельности как в районе, так и в области.

Команда в составе Олега Захаренко, Алексея Краснобаева, Виктора Мартынчика, Сергея Гавриленко заняла 3-е место в смотре-конкурсе на звание «Лучший филиал РУП «Могилевоблгаз» по знанию законодательных актов и НПА по охране труда и пожарной без­опасности методом ускоренного опроса». Завоевали «бронзу» в этом конкурсе и главные инженеры подразделений Горецкого ПУ Олег Захаренко, Алексей Краснобаев, Михаил Белкин, Сергей Гавриленко. В смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы в области промышленной безопасности» среди филиалов РУП «Могилевоблгаз» мы на 3-м месте.

Службы ВДГО, СПГ, АДС и УЭХЗ ежегодно достойно отстаивают честь нашего филиала на конкурсах профессионального мастерства. Участок электрохимзащиты ПУ «Горкигаз» в составе мастера Алексея Шелакова, монтеров Александра Хмуровича и Бориса Гершончика в 2019 году в проводимом среди этих служб конкурсе одержал победу. Второй стала команда АДС среди филиалов РУП «Могилевоблгаз» в составе мастера Сергея Кудрявцева, слесарей Дмитрия Милочкина и Михаила Макаренко. «Серебро» в соревнованиях РУП «Могилевоблгаз» завоевала команда транспортного цеха нашего ПУ в составе мастера СУРГ Дрибинского РГС Вячеслава Олехновича, водителей Юрия Королева и Павла Кондратьева. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись команды службы по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов в составе мастера Сергея Боровикова, слесарей Николая Минина и Руслана Трифанкова и службы по эксплуатации и ремонту внутридомового оборудования в составе мастера Павла Улаховича, слесарей Александра Анюховского и Павла Конд­ратьева. Наш коллектив стал победителем в новом конкурсе РУП «Могилевоблгаз» «Лучшее структурное подразделение по организации пропаганды без­опасной эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления». В смот­ре-конкурсе на организацию работы по охране труда среди филиалов РУП «Могилевоблгаз» ПУ «Горкигаз» на 2 месте.

Выполняя свои производственные задачи, наш коллектив не остается в стороне и от общественной работы. Мы принимаем активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях района и области.

В 2019 г. по результатам всех спортивных соревнований среди филиалов РУП «Могилевоблгаз» наше предприятие заняло 1-е место. Лучшие в составе команды облгаза приняли участие в областной и рес­публиканской межотраслевых спартакиадах. Это Эдуард Белкин, Наталья Белкина, Ольга Веренкова, Дмитрий Шиндиков, Николай Немировец.

В 2019 г. проводился турслет среди команд 5 филиалов, управления РУП «Могилевоблгаз», СПМК «Газстроймонтаж» и СПК «Газовик-Сипаково», в котором команда нашего ПУ заняла 1-е место.

Наш коллектив не только спортивный, но и талантливый. Мы успешно участвуем в смот­рах-конкурсах художественной самодеятельности и концертах, посвященных профессиональному празднику. Активны здесь Ольга Веренкова, Елена Стасько, Виктория Ковалева, Ирина Скрендо, Елена Пономарева, Виктор Смоляков, Игорь Шкиленок, Вадим Ванькович, Александр Цыркунов.

По итогам участия во всех конкурсах художественной самодеятельности команда Горецкого ПУ заняла 1-е место.

Хочется еще раз поблагодарить коллектив за активное участие в производственных состязаниях, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, администрацию организации — за поддержание хороших партнерских отношений, членов профкома — за работу и взаимопонимание и пожелать всем трудовых успехов и высоких достижений, продолжать хорошие традиции нашего филиала и не сдавать лидирующих позиций.