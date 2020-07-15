Прогноз погоды на 16 июля: кратковременные дожди и грозы

Источник материала: ОНТ

На календаре уже середина июля, а средняя температура уже несколько дней до 5 градусов ниже нормы. И только к выходным поток прохлады с северных морей иссякнет, потеплеет, да и ночи станут не такими прохладными.

16 июля большая часть территории страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированного в сухом, прохладном воздухе, лишь днем по юго-западу страны скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Вслед за ним будет поступать влажная неустойчивая воздушная масса с северо-запада и станет причиной кратковременных дождей и гроз.

В четверг - переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Влажность от 40% по востоку до 80% по западу. Под утро слабый туман – видимость до километра. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

В 8:00 температура воздуха составит от 13°C по северо-востоку до 17°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки от 20°C по Витебской области до 26°C по Брестской.

К вечеру температура немного понизится - от 18°C в северных районах до 22°C в западных.

В пятницу по юго-западу страны сохранится влияние атмосферного фронта, вслед за которым будут поступать неустойчивые воздушные массы с Западной Европы, на остальной территории сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. По юго-западу пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8…+15°C, днем +21…+27°C. По предварительному прогнозу в выходные сохранится умеренно-теплая погода. По югу и юго-западу пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в разгар дня +22…+27°C.

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