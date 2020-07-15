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Какова судьба «Прибужского квартала» в Бресте
15.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский горисполком расторг договор аренды с ООО «Прибужский квартал», в котловане застройки которого были обнаружены человеческие останки.
Об этом глава города Александр
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Брестский горисполком расторг договор аренды с ООО «Прибужский квартал», в котловане застройки которого были обнаружены человеческие останки. Об этом глава...
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