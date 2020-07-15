Какова судьба «Прибужского квартала» в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский горисполком расторг договор аренды с ООО «Прибужский квартал», в котловане застройки которого были обнаружены человеческие останки.





Об этом глава города Александр Рогачук сообщил на брифинге со СМИ и медиа-активистами. Решение суда по резонансной истории было озвучено буквально сегодня. Теперь городские власти намерены искать нового инвестора и решать, что делать с земельным участком, где была обнаружена братская могила.