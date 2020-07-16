ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кто из кандидатов в президенты Беларуси самый богатый?

16.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Газета Администрации президента “СБ. Беларусь сегодня” 15 июля опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в президенты за 2019 год.

Кто из кандидатов в президенты Беларуси самый богатый?
 Еврорадило выжило максимум интересного из сухой информации о доходах претендентов на президентское кресло.

Политик без недвижимости и автомобиля

Судя по декларации, действующий белорусский руководитель живёт исключительно на заработную плату. Суммарная зарплата за 2019 год — 117068 рублей. После отказа ЦИК регистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, Александр Лукашенко стал самым обеспеченным из участвующих в президентской гонке.

Впрочем, за 26 лет президентства Лукашенко либо не накопил никакого имущества. По крайней мере, в графе о недвижимом имуществе ни квартир, ни земельных участков не значится. А личного автомобиля у руководителя Беларуси нет настолько, что в его декларации даже забыли указать такой столбик.

Зато имеется интересная собственность у жены Александра Лукашенко. Галина Родионовна имеет жилой дом площадью 196 кв.м в Шклове и ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района площадью 54 кв.м., а часть её скромного дохода в 5560 рублей в год составляют дивиденды от 56 акций Шкловского маслодельного завода.

Кстати, за 2019 год дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию, включая налоги, составили 0,029718 рубля. В сумме доход от акций, принадлежащих Галине Лукашенко, составил 1 рубль 66 копеек.

Пять лет назад, когда Александр Лукашенко предыдущий раз подавал декларацию, Галина Лукашенко жила в более скромном доме в Шклове — площадью в 115 кв.м. А с площадью дома в деревне Большой Межник вообще произошла непонятная вещь: она за пять лет... увеличилась на 1 кв.м — с 53 до 54 кв.метров.


Сведения о доходах Александра Лукашенко за 2014 и 2019 годы

8 тысяч в месяц и доли в компаниях

Сергей Черечень во время избирательной кампании говорил о себе как об успешном бизнесмене, который заработал не один миллион долларов. Однако его официальный доход за 2019 год составил 96 тысяч рублей. 8000 рублей в месяц — не так уж и много для долларового миллионера.

Как и у Лукашенко, у Черечня нет транспортных средств и недвижимости. Из имущества — половина доли в уставных фондах компаний “С58 Технолоджиз”, “Информационный спектр”, “Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс”.

Мария Ходич, спутница жизни Сергея Черечня, в декларации не указана — пара не состоит в официальном браке. Поэтому узнать, какое ей принадлежит имущество, из “СБ. Беларусь Сегодня” не получится.


Фото Марии Ходич из соцсетей / gazetaby.com

УАЗ, “Форд Мондео” и ни слова о 900 тысячах

Доход кандидата в президенты Светланы Тихановской за 2019 год составил 15784 рубля. В среднем по 1315 рублей каждый месяц. Эти средства — доходы по договорам дарения, пособие на детей, а также пособие по уходу за ребёнком-инвалидом. Ни недвижимости, ни транспортных средств за Светланой не числится, есть только доли в уставных фондах двух компаний по производству видеоконтента — по 49% в каждой.

Основной кормилец в семье — видеоблогер Сергей Тихановский. Его официальный годовой доход — 75016 рублей, это в среднем 6251 рубль в месяц. Из недвижимости указаны квартира площадью 66 кв.м в Минске и жилой дом площадью 192 кв.м в деревне Огородня Добрушского района. Это тот самый дом, после из-за проблем с покупкой которого Тихановский завёл Youtube-канал.

Изначально этого дома в декларации не было. Светлана не была уверена, чем закончилась тяжба по его поводу, поэтому не указывала его. ЦИК счёл это существенным нарушением, но вошёл в положение политика — ведь муж, который занимался домом, сидит в СИЗО, а документы на дом изъяты при обыске. Тихановскую всё-таки зареистрировали.

Полтора месяца назад силовики нашли на даче у матери Сергея Тихановского 900 тысяч долларов. Несмотря на это, в гараже у блогера стоят авто далеко не премиум-класса: за Тихановским числится УАЗ-31514 и “Форд-Мондео” 1994 года выпуска. То ли “подпольный миллионер” хорошо маскируется, то ли… впрочем, не будем о грустном.


УАЗ модели 31514 / avtobak.net

Топ-менеджер австрийской компании

Доход кандидата в президенты Анны Канопацкой за 2019 год составил 45741 рубль. И это только зарплата — депутатская и топ-менеджерская, ведь в конце года Анна стала представителем по странам Восточной Европы в австрийской международной инвестиционно-технологической компании. 

Имущество Анны — квартира площадью 84,7 кв.м в Минске и “Рэндж Ровер” 2017 года. Также Анне принадлежит 91 акция ОАО “Пуховичский комбинат хлебопродуктов”. Ещё часть акций этого предприятия — в собственности отца Анны Канопацкой, предпринимателя Анатолия Трухановича.


Элеватор Пуховичского комбината / kombicorm.by

Скромный отец большого семейства

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев за 2019 год заработал 13560 рублей. Это около 1137 рублей  в месяц — довольно скромно для семьянина и отца троих детей.

Супруга политика Татьяна Дмитриева заработала за 2019 год больше чем муж — 28025 рублей. Автомобиль “Ниссан-Кашкай” 2016 года в семье Дмитриевых принадлежит жене.

Из жилплощади в собственности у пары — квартира в Минске площадью 49,8 кв.м. В тесноте — да не в обиде!
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газета Администрации президента “СБ. Беларусь сегодня” 15 июля опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в президенты за 2019 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси направил приглашения на выборы международным наблюдателям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика