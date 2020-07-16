ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джим Керри признался, кто был любовью всей его жизни

16.07.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Джим Керри нечасто дает интервью и еще реже в них откровенничает. Неожиданное признание от актера прозвучало в студии Говарда Стерна на Sirius XM во время обсуждения полуавтобиографической книги актера Memoirs and Misinformation: A Novel, пишет hello.


Мемуары вышли в начале этого месяца. В них Керри много пишет о своих романах, в том числе об отношениях с Рене Зеллвегер. Актеры познакомились на съемках фильма «Я, снова я и Ирэн». Они встречались около года и расстались в конце 2000-го. В книге Керри признается, что этот недолгий роман был для него самым важным, а Зеллвегер — любовь всей его жизни.

Комментируя книгу, Стерн отметил, что был очень удивлен не только откровенностью повествования, но и самим фактом, что актера с Рене связывают столь сильные чувства.

— Это правда, она была для меня очень важна. Она особенная. Считаю, она прекрасна,
— подтвердил свои же слова Керри.


Сейчас в личной жизни Джима затишье. В начале 2019-го актер расстался с коллегой по сериалу «Шучу» 35-летней актрисой Джинджер Гонзагой, с которой встречался меньше года. Этот короткий роман стал первыми отношениями Керри после того, как в 2015 году его бывшая возлюбленная, визажист Катриона Уайт, покончила с собой через неделю после расставания с актером.

До этого Керри был дважды женат: 8 лет продлился его брак с Мелиссой Уомер, которая родила ему дочь Джейк Эйр, семейный союз с коллегой по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли не продлился и года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика