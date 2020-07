Джим Керри признался, кто был любовью всей его жизни

Источник материала: Tut.by

Джим Керри нечасто дает интервью и еще реже в них откровенничает. Неожиданное признание от актера прозвучало в студии Говарда Стерна на Sirius XM во время обсуждения полуавтобиографической книги актера Memoirs and Misinformation: A Novel, пишет hello.





Мемуары вышли в начале этого месяца. В них Керри много пишет о своих романах, в том числе об отношениях с Рене Зеллвегер. Актеры познакомились на съемках фильма «Я, снова я и Ирэн». Они встречались около года и расстались в конце 2000-го. В книге Керри признается, что этот недолгий роман был для него самым важным, а Зеллвегер — любовь всей его жизни.

Комментируя книгу, Стерн отметил, что был очень удивлен не только откровенностью повествования, но и самим фактом, что актера с Рене связывают столь сильные чувства.

— Это правда, она была для меня очень важна. Она особенная. Считаю, она прекрасна,

— подтвердил свои же слова Керри.





Сейчас в личной жизни Джима затишье. В начале 2019-го актер расстался с коллегой по сериалу «Шучу» 35-летней актрисой Джинджер Гонзагой, с которой встречался меньше года. Этот короткий роман стал первыми отношениями Керри после того, как в 2015 году его бывшая возлюбленная, визажист Катриона Уайт, покончила с собой через неделю после расставания с актером.

До этого Керри был дважды женат: 8 лет продлился его брак с Мелиссой Уомер, которая родила ему дочь Джейк Эйр, семейный союз с коллегой по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли не продлился и года.