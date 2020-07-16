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Срок кредита на БелАЭС продлен на 2 года, ставка снижена до 3,3% - Минфин Беларуси

16.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Срок кредита для строительства Белорусской АЭС продлен на два года, ставка снижена до 3,3% годовых. Это предусмотрено изменениями в соглашение о предоставлении правительству Беларуси кредита для строительства атомной электростанции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов Беларуси.

Срок кредита на БелАЭС продлен на 2 года, ставка снижена до 3,3% - Минфин Беларуси

14 июля в Москве подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС от 25 ноября 2011 года.

"Протоколом предусмотрено увеличение по сравнению с действующими условиями на два года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита. Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 году", - отметили в Минфине.

Также снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки - с плавающей на фиксированную. "Это позволит улучшить показатели проекта строительства атомной электростанции, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR", - пояснили в Минфине.

 
 
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  Срок кредита для строительства Белорусской АЭС продлен на два года, ставка снижена до 3,3% годовых. Это предусмотрено изменениями в соглашение о предоставлении...
 
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