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Канадский хоккеист Джо Морроу покидает минское «Динамо»
Источник материала: ОНТ
Канадский хоккеист Джо Морроу покидает минское «Динамо». Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.
27-летний защитник пополнил состав «зубров» по ходу минувшего сезона. В составе минчан Морроу провёл 22 матча, в которых отличился тремя голевыми передачами. «Динамо» уже приступило к тренировкам. Присоединились к команде легионеры – вратари Дэнни Тэйлор и новичок клуба Доминик Фурх, а также нападающий Франсис Паре. Руководство «Динамо» продолжает формирование состава к новому сезону.
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Канадский хоккеист Джо Морроу покидает минское «Динамо». Сотрудничество прекращено по соглашению сторон. 27-летний защитник пополнил состав «зубров» по ходу...
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