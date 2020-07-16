Источник материала: ОНТ

Канадский хоккеист Джо Морроу покидает минское «Динамо». Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

27-летний защитник пополнил состав «зубров» по ходу минувшего сезона. В составе минчан Морроу провёл 22 матча, в которых отличился тремя голевыми передачами. «Динамо» уже приступило к тренировкам. Присоединились к команде легионеры – вратари Дэнни Тэйлор и новичок клуба Доминик Фурх, а также нападающий Франсис Паре. Руководство «Динамо» продолжает формирование состава к новому сезону.

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