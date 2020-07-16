Пожар в порту Ирана уничтожил семь торговых судов

Источник материала: ОНТ

В Иране устанавливают обстоятельства пожара в порту. Огонь уничтожил семь торговых судов.

Инцидент произошел во втором по величине порту страны. Возгорание пошло с судоверфи. Причины пока не известны. Жертв нет. Этот пожар стал очередным в целой череде происшествий. За последние недели в Иране случились взрывы и пожары на предприятии по производству ракет, на электростанции и в клинике.

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