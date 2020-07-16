|
Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же участие в фестивале примут около четырёх тысяч человек. Это артисты, журналисты, работники сервисных служб из 23 стран.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Карнавал уличного искусства, фан-встречи с любимыми артистами, ночные кинопоказы, автопробег и конкурсы мастеров и ремесленников – это далеко не полный список событий, которые организаторы подготовили для гостей «Славянки». Насыщенная программа в ближайшие четыре дня ожидается и на сценических площадках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)