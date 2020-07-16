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МОК продолжает финансовую поддержку международных федераций и национальных олимпийских комитетов
Источник материала: ОНТ
Международный олимпийский комитет распределил сто миллионов долларов в соответствии с программой поддержки олимпийского движения во время пандемии.
Почти половина средств перечислена в международные федерации, остальная часть направлена в национальные олимпийские комитеты. Об этом заявил глава МОК Томас Бах. Всего планируется выделить на поддержку 800 миллионов долларов. Также руководитель МОК приветствовал решение Национальной хоккейной лиги разрешить игрокам участвовать в зимних Олимпиадах в Пекине и Милане. Томас Бах отметил, что оснований для переноса или отмены Олимпийских игр в Токио нет.
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Международный олимпийский комитет распределил сто миллионов долларов в соответствии с программой поддержки олимпийского движения во время пандемии. Почти...
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