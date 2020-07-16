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Люди бросали машины и выбирались вплавь. В Палермо устраняют последствия наводнения
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Последствия сильнейшего наводнения устраняют в итальянском Палермо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 июля на город обрушился мощный ливень. Буквально за несколько часов выпала годовая норма осадков. Вода поднималась так быстро, что дороги превратились в реки, сметающие всё на своём пути.
Метеослужбы не прогнозировали такого удара стихии, и городские власти не объявили штормовое предупреждение.
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Новости Италии. Последствия сильнейшего наводнения устраняют в итальянском Палермо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля на город обрушился...
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