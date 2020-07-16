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Люди бросали машины и выбирались вплавь. В Палермо устраняют последствия наводнения

16.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Последствия сильнейшего наводнения устраняют в итальянском Палермо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Люди бросали машины и выбирались вплавь. В Палермо устраняют последствия наводнения

15 июля на город обрушился мощный ливень. Буквально за несколько часов выпала годовая норма осадков. Вода поднималась так быстро, что дороги превратились в реки, сметающие всё на своём пути.

Люди бросали машины и выбирались вплавь. В Палермо устраняют последствия наводнения


Непогода застала врасплох автолюбителей. Люди бросали машины и выбирались из затопленных тоннелей вплавь. Несколько человек оказались в больнице, двое погибли.

Люди бросали машины и выбирались вплавь. В Палермо устраняют последствия наводнения

Метеослужбы не прогнозировали такого удара стихии, и городские власти не объявили штормовое предупреждение. 

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Новости Италии. Последствия сильнейшего наводнения устраняют в итальянском Палермо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   15 июля на город обрушился...
 
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