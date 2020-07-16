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Джинсы, которые могут безнадежно испортить фигуру
Источник материала: ОНТ
Несмотря на постоянные изменения моды, джинсы остаются всегда актуальным предметом гардероба. Они практичны, удобны, с ними можно комбинировать массу вещей и создавать как повседневные, так и нарядные и даже деловые образы.
При выборе джинсов важно, чтобы они идеально сидели. С какими моделями этой вещи нужно быть осторожнее, чтобы не испортить вид собственной фигуры, читайте в нашем материале.
Джинсы с низкой посадкой
Брюки с заниженной талией могут выделить недостатки фигуры и укоротить ноги. Такие джинсы подходят лишь обладателям спортивного телосложения.
Мом-джинсы
Для такой модели характерна высокая посадка и свободный силуэт. Это делает фигуру визуально вытянутой, а ноги более длинными. Однако тем, кто имеет полные бедра и живот, мом-джинсы лишь добавят объема в ненужных местах.
Бойфренды
Невысокая посадка, зауженные щиколотки и потертости – так выглядят бойфренды. Эти джинсы подходят длинноногим девушкам и противопоказаны обладательницам небольшого роста и полных ног. Они будут выглядеть в таких джинсах еще объемнее и короче.
Клеш
Джинсы с расширенными к низу штанинами подходят тем, у кого плечи широкие, а бедра узкие. А вот для фигуры типа «груша» такая модель не подходит, поскольку низ утяжелит и без того не идеальные объемы.
Джинсы-бананы
Верх и низ у таких джинсов узок, а штанины просторны. Эта модель удачно добавит объем в бедрах тем, кто отличается субтильностью. Но если у вас фигура типа «груша», такие брюки лишь утяжелят образ.
ФОТО: yml.miliydom.com.ua, reserved.com, clouty.ru, wmj.ru, shopdaniel.ru, gazeta.ru.
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Несмотря на постоянные изменения моды, джинсы остаются всегда актуальным предметом гардероба. Они практичны, удобны, с ними можно комбинировать массу вещей и...
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