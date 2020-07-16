ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джинсы, которые могут безнадежно испортить фигуру

16.07.2020 14:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Джинсы, которые могут безнадежно испортить фигуру

Несмотря на постоянные изменения моды, джинсы остаются всегда актуальным предметом гардероба. Они практичны, удобны, с ними можно комбинировать массу вещей и создавать как повседневные, так и нарядные и даже деловые образы. 

При выборе джинсов важно, чтобы они идеально сидели. С какими моделями этой вещи нужно быть осторожнее, чтобы не испортить вид собственной фигуры, читайте в нашем материале. 

Джинсы с низкой посадкой 

Брюки с заниженной талией могут выделить недостатки фигуры и укоротить ноги. Такие джинсы подходят лишь обладателям спортивного телосложения. 


Мом-джинсы

Для такой модели характерна высокая посадка и свободный силуэт. Это делает фигуру визуально вытянутой, а ноги более длинными. Однако тем, кто имеет полные бедра и живот, мом-джинсы лишь добавят объема в ненужных местах.


Бойфренды

Невысокая посадка, зауженные щиколотки и потертости – так выглядят бойфренды. Эти джинсы подходят длинноногим девушкам и противопоказаны обладательницам небольшого роста и полных ног. Они будут выглядеть в таких джинсах еще объемнее и короче. 


Клеш

Джинсы с расширенными к низу штанинами подходят тем, у кого плечи широкие, а бедра узкие. А вот для фигуры типа «груша» такая модель не подходит, поскольку низ утяжелит и без того не идеальные объемы.


Джинсы-бананы 

Верх и низ у таких джинсов узок, а штанины просторны. Эта модель удачно добавит объем в бедрах тем, кто отличается субтильностью. Но если у вас фигура типа «груша», такие брюки лишь утяжелят образ. 


ФОТО: yml.miliydom.com.ua, reserved.com, clouty.ru, wmj.ru, shopdaniel.ru, gazeta.ru.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на постоянные изменения моды, джинсы остаются всегда актуальным предметом гардероба. Они практичны, удобны, с ними можно комбинировать массу вещей и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Люди бросали машины и выбирались вплавь. В Палермо устраняют последствия наводнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика