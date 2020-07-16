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В Японии вулкан выбрасывает потоки лавы на высоту 200 метров

16.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. На острове Нисиносима в Японии активизировался вулкан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии вулкан выбрасывает потоки лавы на высоту 200 метров

Из кратера огнедышащей горы на высоту 200 метров вырываются потоки лавы. Хотя пока опасности для людей она не представляет, власти призывают население проявлять осторожность в радиусе 2,5 километров от вулкана.

В Японии вулкан выбрасывает потоки лавы на высоту 200 метров

Наблюдение за ним специалисты ведут с начала июля, когда появились первые признаки его пробуждения. За это время вулкан несколько раз выбрасывал облака пепла, которые распространялись на десятки километров.

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Новости Японии. На острове Нисиносима в Японии активизировался вулкан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из кратера огнедышащей горы на высоту 200...
 
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