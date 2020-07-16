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«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жить красиво решил гомельчанин Алексей Хомченко и сделал так, что за селфи к его двору теперь приходят жители со всей округи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С его забора на прохожих смотрят дракон и задумчивый эльф Добби, ворота охраняет семейство волков, а корреспонденцию принимает сам Дамблдор.
Александр Добриян, корреспондент:
Автор сказочной композиции гомельчанин Алексей Хомченко.
Алексей Хомченко, автор композиции:
С выбором персонажей помогли дочери – 12-летняя Милана и 6-летняя Алина, а слепить четырёхтонную композицию из металла и арт-бетона – жена Юлия. Все участники проекта также символично запечатлены на сказочном портале.
Алексей Хомченко:
Соседи несколько месяцев внимательно наблюдали за работой Алексея: и двух мнений здесь быть не может.
Любовь Евдокимова, жительница Гомеля:
Весь день у ворот Алексея оживлённо: подходят фотографироваться пешеходы, регулярно останавливаются автолюбители.
Гия Берая, житель Гомеля:
Александр Добриян:
Гия Берая:
Останавливаться на достигнутом автор местной достопримечательности не собирается. Для монтажа скульптур уже подготовлены стены дома. Скоро здесь появится четырёхметровый леший и колдунья.
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Новости Беларуси. Жить красиво решил гомельчанин Алексей Хомченко и сделал так, что за селфи к его двору теперь приходят жители со всей округи, сообщили в...
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