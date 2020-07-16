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Родившаяся в XIX веке женщина раскрыла секрет долголетия

16.07.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Родившаяся в XIX веке женщина раскрыла секрет долголетия

122-летняя Франциска Сусано из города Кабанкалан (Филиппины) раскрыла секрет собственного долголетия. Об этом информирует Newsflare.

По документам, женщина родилась 11 сентября 1897 года. Филиппинские власти в настоящее время проверяют возраст Сусано. Если будет подтверждено, что долгожительница родилась в XIX веке, Франциску признают старейшей женщиной в мире.

Сусано в прошлом работала на ферме. У женщины 14 детей. Филиппинка считает, что смогла дожить до 112 лет благодаря свежим овощам и музыке. Долгожительница любит баклажаны, кабачки, корнеплоды, окру и мед. Каждое утро, проснувшись, Франциска играет на губной гармошке.

Официально старейшей женщиной в мире сегодня считается 117-летняя Канэ Танака из города Фукуока (Япония). Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждается многочисленными документальными свидетельствами.

Фото: ABC-CBN

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122-летняя Франциска Сусано из города Кабанкалан (Филиппины) раскрыла секрет собственного долголетия. Об этом информирует Newsflare. По документам, женщина родилась 11...
 
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