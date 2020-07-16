Определено падение ВВП Беларуси в первом полугодии

Источник материала: Ежедневник

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Белстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта за I-е полугодие 2020 года, также другие показатели работы экономики в этот период.

Объем ВВП в текущих ценах составил 66,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню первого полугодия 2019 г., сообщает комитет. Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%.

Объем промышленного производства в текущих ценах составил 52,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,9% к уровню первого полугодия 2019 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 98,3%, «Обрабатывающая промышленность» – 96,7%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 96,8% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101%.

В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 186,6 млн тонн грузов (91,2%). Грузооборот составил 58,5 млрд тонно-километров (92,7%).



Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 823,2 млн человек (83,7%). Пассажирооборот составил 9107,2 млн пассажиро-километров (71,6%).

Оптовый товарооборот составил 45,1 млрд рублей (91,1%), розничный товарооборот - 25,1 млрд рублей (102,6%).



Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,7 рубля против 13,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.



Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота, в первом полугодии 2020 г. составил 23 млрд рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.



Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 1,1 млрд рублей (78,8%).