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Определено падение ВВП Беларуси в первом полугодии
16.07.2020 16:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bdg.by
Белстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта за I-е полугодие 2020 года, также другие показатели работы экономики в этот период.
Объем ВВП в текущих ценах составил 66,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню первого полугодия 2019 г., сообщает комитет. Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%.
Объем промышленного производства в текущих ценах составил 52,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,9% к уровню первого полугодия 2019 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 98,3%, «Обрабатывающая промышленность» – 96,7%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 96,8% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101%.
В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 186,6 млн тонн грузов (91,2%). Грузооборот составил 58,5 млрд тонно-километров (92,7%).
Оптовый товарооборот составил 45,1 млрд рублей (91,1%), розничный товарооборот - 25,1 млрд рублей (102,6%).
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Белстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта за I-е полугодие 2020 года, также другие показатели работы экономики в этот период.
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