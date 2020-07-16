﻿ Определено падение ВВП Беларуси в первом полугодии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Определено падение ВВП Беларуси в первом полугодии

16.07.2020 16:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

Белстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта за I-е полугодие 2020 года, также другие показатели работы экономики в этот период.

Объем ВВП в текущих ценах составил 66,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню первого полугодия 2019 г., сообщает комитет.  Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%.

Объем промышленного производства в текущих ценах составил 52,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,9% к уровню первого полугодия 2019 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 98,3%, «Обрабатывающая промышленность» – 96,7%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 96,8% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101%.

В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 186,6 млн тонн грузов (91,2%). Грузооборот составил 58,5 млрд тонно-километров (92,7%).

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 823,2 млн человек (83,7%). Пассажирооборот составил 9107,2 млн пассажиро-километров (71,6%).

Оптовый товарооборот составил 45,1 млрд рублей (91,1%), розничный товарооборот - 25,1 млрд рублей (102,6%).

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,7 рубля против 13,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота, в первом полугодии 2020 г. составил 23 млрд рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 1,1 млрд рублей (78,8%).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта за I-е полугодие 2020 года, также другие показатели работы экономики в этот период.
 
Новости дня
Новости разные
 
БРСМ открывает на официальных интернет-ресурсах организации онлайн-приемную
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика