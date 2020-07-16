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БРСМ открывает на официальных интернет-ресурсах организации онлайн-приемную

16.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

БРСМ открывает на официальных интернет-ресурсах организации онлайн-приемную

«В преддверии важного общественно-политического события страны наша молодежная организация реализует ряд полезных инициатив, направленных на формирование гражданской позиции молодых людей, популяризацию достижений государства. Среди них проекты «Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» и «Онлайн-приемные I БРСМ I», работа которых будет организована с 17 июля на официальных интернет-ресурсах — сайтах «Молодежь Беларуси», областных и Минской городской организаций союза. Главная задача интернет-площадок — оказать максимальное содействие в решении проблемных вопросов жителей страны, обратившихся к нам за помощью», — рассказала Ольга Лихторович, руководитель Центральной онлайн-приемной.
Планируется, что молодежные онлайн-приемные будут работать на постоянной основе по принципу одного окна. «Для более удобного поиска и перехода на площадку Центральной или областных приемных в группах БРСМ в соцсетях уже сегодня мы разместим QR-коды. Каждый обратившийся должен будет заполнить предложенную форму и изложить суть проблемы. Все обращения граждан независимо от того, в каком регионе они проживают и откуда отправлены, автоматически аккумулируются и регистрируются в Центральной приемной. На ряд проблемных вопросов, поднятых в обращениях, в кратчайшие сроки ответят специалисты правового сектора Центрального комитета БРСМ: дадут разъяснения, примут меры для разрешения возникших проблем. В то же время вопросы, не относящиеся к компетенции молодежной организации, но требующие разрешения, будут направлены заинтересованным и взяты на контроль», — добавила руководитель Центральной онлайн-приемной.

 
 
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«В преддверии важного общественно-политического события страны наша молодежная организация реализует ряд полезных инициатив, направленных на формирование...
 
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