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Капитальные ремонты, пособия и медицина: продолжаются выездные приёмы
Источник материала: ОНТ
Капитальные ремонты, пособия или медицинское обслуживание. Практика выездных приёмов продолжается.
Уже завтра, 17 июля, в наболевших вопросах белорусам поможет разобраться председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Кроме того, с 13:00 до 14:00 в Борисовском райисполкоме она ответит и на вопросы по телефону. Горячую линию, но уже в столице, 18 июля проведёт заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.
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Капитальные ремонты, пособия или медицинское обслуживание. Практика выездных приёмов продолжается. Уже завтра, 17 июля, в наболевших вопросах белорусам поможет...
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