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Капитальные ремонты, пособия и медицина: продолжаются выездные приёмы

16.07.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Капитальные ремонты, пособия и медицина: продолжаются выездные приёмы

Капитальные ремонты, пособия или медицинское обслуживание. Практика выездных приёмов продолжается. 

Уже завтра, 17 июля, в наболевших вопросах белорусам поможет разобраться председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Кроме того, с 13:00 до 14:00 в Борисовском райисполкоме она ответит и на вопросы по телефону. Горячую линию, но уже в столице, 18 июля проведёт заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. 

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Капитальные ремонты, пособия или медицинское обслуживание. Практика выездных приёмов продолжается.  Уже завтра, 17 июля, в наболевших вопросах белорусам поможет...
 
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