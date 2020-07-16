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Бабарико и Цепкало не стали оспаривать решение ЦИК

16.07.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бабарико и Цепкало не стали оспаривать решение ЦИК

Экс-претенденты на участие в выборах Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не стали оспаривать решение ЦИК об их нерегистрации в качестве кандидатов в Президенты страны. Об этом информирует «Беларусь Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Фото: БЕЛТА

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Экс-претенденты на участие в выборах Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не стали оспаривать решение ЦИК об их нерегистрации в качестве кандидатов в Президенты...
 
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