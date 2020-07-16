Новости экономики за 16.07.2020

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Новости Беларуси. Как изменились условия по кредиту на строительство БелАЭС и сколько еще цены на социально значимые товары пробудут под контролем государства?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Срок кредита на БелАЭС продлен на 2 года, процентную ставку снизили

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ ПРОДЛЕНО ЕЩЕ НА 90 ДНЕЙ

Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено еще на 90 дней. Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Также согласно документу питьевая вода исключена из перечня социально значимых.





Напомним, еще раньше, 23 июня, из сферы ценового регулирования были исключены кофе, мясные и рыбные консервы, сухое молоко, спички, туалетная бумага, мыло и другие гигиенические принадлежности. Остаются в списке рыба, мясо и мясные продукты, масло, яйца, мука, соль, несколько видов молочных продуктов и многое другое.

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5 ЛЕТ НАЗАД БЕЛАЗ ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТУРИСТОВ

Почти 120 тысяч человек из более чем 30 стран мира за минувшие 5 лет посетили БелАЗ. Завод стал первым в машиностроительной отрасли страны, кто открыл двери для промышленных туристов.





Проект очень быстро набрал популярность и стал востребованным. Количество проведенных экскурсий приближается к 6 тысячам. С каждым годом желающих посмотреть, как собирают огромные машины, становится все больше и больше. В настоящее время порядка 30 туристических фирм в программы пребывания зарубежных гостей в стране обязательно включают посещение БелАЗа.