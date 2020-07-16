Где хочет учиться выпускница, которая набрала 100 баллов на ЦТ по белорусскому

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 выпускника в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ. Больше всего – по белорусскому языку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Таких 100-балльников 14. Среди них и выпускница Клецкой школы № 1 Светлана Плешко. Готовилась самостоятельно, за помощью обращалась к преподавательнице белорусского языка и литературы Анне Бобко.





Светлана Плешко:

На РТ я набірала на першым этапе не вельмі многа, там было, мабыць, 80, я дакладна не памятаю. А ўжо на трэцім этапе набрала 99 балаў і ўжо вельмі хацелася пацвердзіць гэты вынік на ЦТ. І я вельмі задаволена, вельмі хвалявалася.





Анна Бобко, учитель белорусского языка и литературы Клецкой средней школы № 1:

Святлана старанная, сур'ёзная вучаніца. Яе я заўважыла ўжо ў пятым класе і таму прапанавала стаць удзельніцай алімпіяднага руху. Пачынаючы са старэйшых класаў, мы атрымлівалі толькі прызавыя месцы і ў дзявятым класе нават прынялі ўдзел у абласной алімпіядзе. Нам не хапіла крышачку толькі да перамогі.

Сейчас Светлана ждет результатов по остальным предметам: обществоведению, математике и английскому языку. Тогда и определится, куда поступать. В планах – экономическое или юридическое направления.