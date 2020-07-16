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Где хочет учиться выпускница, которая набрала 100 баллов на ЦТ по белорусскому
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 выпускника в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ. Больше всего – по белорусскому языку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Таких 100-балльников 14. Среди них и выпускница Клецкой школы № 1 Светлана Плешко. Готовилась самостоятельно, за помощью обращалась к преподавательнице белорусского языка и литературы Анне Бобко.
Светлана Плешко:
Анна Бобко, учитель белорусского языка и литературы Клецкой средней школы № 1:
Сейчас Светлана ждет результатов по остальным предметам: обществоведению, математике и английскому языку. Тогда и определится, куда поступать. В планах – экономическое или юридическое направления.
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Новости Беларуси. 24 выпускника в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ. Больше всего – по белорусскому языку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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