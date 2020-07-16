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В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 242 семьи из Смолевичей получили ключи от своих новых квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти 40 % из них – многодетные.
В новом микрорайоне при въезде в город сдали еще один жилой дом. Он появился на улице Гавриила Тихова. Около 30 % девятиэтажки занимают трехкомнатные квартиры. Помещения без внутренней отделки.
Для маленьких жителей во дворе есть большая детская площадка с безопасным покрытием и необходимым игровым оборудованием. Сейчас активно занимаются развитием инфраструктуры.
Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
В новом микрорайоне в северо-западной части Смолевичей построят более 240 тысяч квадратных метров жилья. Для минчан скоро введут в эксплуатацию первый дом. Здесь более 190 квартир.
Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Сейчас в Минской области в очереди на улучшение жилищных условий 8400 многодетных семей. Около 2 тысяч в 2020 году уже отпразднуют новоселье, еще 3 тысяч начнут строительство.
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Новости Беларуси. 242 семьи из Смолевичей получили ключи от своих новых квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти 40 % из них – многодетные. В новом...
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