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В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

16.07.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 242 семьи из Смолевичей получили ключи от своих новых квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти 40 % из них – многодетные.

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

В новом микрорайоне при въезде в город сдали еще один жилой дом. Он появился на улице Гавриила Тихова. Около 30 % девятиэтажки занимают трехкомнатные квартиры. Помещения без внутренней отделки.

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

Для маленьких жителей во дворе есть большая детская площадка с безопасным покрытием и необходимым игровым оборудованием. Сейчас активно занимаются развитием инфраструктуры.

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
Планируется здесь построить две школы по 720 мест, 4 детских садика. На сегодняшний день один детский садик введен в эксплуатацию, он уже работает. Один детский садик будет введен до 1 сентября.

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

В новом микрорайоне в северо-западной части Смолевичей построят более 240 тысяч квадратных метров жилья. Для минчан скоро введут в эксплуатацию первый дом. Здесь более 190 квартир.

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Откорректированы генеральные планы трех городов – это Руденск, Смолевичи и Фаниполь. Мы видим, что, например, в Фаниполе уже заканчиваются земельные участки. И здесь мы уже видим, что надо перспективно дальше развиваться, надо уже кварталы индивидуальной жилой застройки размещать.

В Смолевичах сдали новый дом, 242 семьи получили ключи от квартир

Сейчас в Минской области в очереди на улучшение жилищных условий 8400 многодетных семей. Около 2 тысяч в 2020 году уже отпразднуют новоселье, еще 3 тысяч начнут строительство.

Люди в материале: Николай Парамонов, Александр Кручанов

 
 
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Новости Беларуси. 242 семьи из Смолевичей получили ключи от своих новых квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти 40 % из них – многодетные. В новом...
 
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