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«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

16.07.2020 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.

«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

Главе государства докладывают о вооружении и обмундировании миротворческой роты: от бронежилета до армейских девайсов – сделано белорусами или из наших компонентов.

«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это оружие вас устраивает?

– Так точно. Это снайперская винтовка складывающаяся. Почему мы ее взяли? У нее складывающийся приклад, который позволяет нам с ней же десантироваться.

Александр Лукашенко:
Родная, я помню ее.

«Родная, я помню её». В Витебске Президенту Беларуси показали снайперскую винтовку

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Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава...
 
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