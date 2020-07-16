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«Реал» стал чемпионом Испании

17.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мадридский «Реал», выиграв дома «Вильярреал» со счетом 3:1, обеспечил себе чемпионство за тур до окончания турнира. Это уже рекордный 34-й титул чемпиона Ла Лиги для клуба. Последний раз мадридцы побеждали в турнире в сезоне-2016/2017.


Фото: Reuters

«Реалу» в последних двух матчах нужно было набрать 2 очка, чтобы не зависеть от результата преследующей «Барселоны», и мадридцы успешно справились с заданием уже в первой из двух встреч.

Счет на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте он же оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол своей команды.

Причем, как выяснилось, игроки «Реала» могли особо не стараться, так как в параллельном матче каталонцы проиграли 1:2 «Осасуне» — та вырвала победу, играя вдесятером.

Таким образом, за тур до окончания сезона у «Реала» 86 очков, у «Барселоны» — 79. А вот судьба третьего места решится уже в последней игре — за него сражаются «Атлетико» и «Севилья».

 
 
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Рекордное чемпионство клуба.
 
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