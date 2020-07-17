122-летняя женщина раскрыла свой секрет долголетия и твердого ума

Источник материала: Tut.by

Чудесная новость из Филиппин: жительница города Кабанкалан Франциска Сусано может оказаться старейшей женщиной в мире. По документам женщине 122 года — и при этом, по словам ее родных и журналиста, ее ум все так же крепок, а желание жить не померкло. Об этом рассказывает издание Atres Media .

Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года. Всю жизнь женщина занималась фермерским хозяйством и увлекалась музыкой. Удивительно, но, по ее мнению, именно в этом кроется секрет ее долголетия.



Фото: Atres Media

— Я всегда проводила время на свежем воздухе, ела только натуральные продукты, а игра на губной гармошке поддерживала мои легкие, — говорит Франциска.

А ее родные добавляют: рацион Франциски можно назвать вегетарианским. По большей части он состоит из свежих овощей и фруктов. Долгожительница любит блюда из кабачков, баклажанов и тыквы. Из сладостей — только натуральный мед, который делают ее близкие на семейной ферме.



Фото: pixabay.com

Кстати, у Франциски 14 детей, куча внуков и правнуков! Для них она каждое утро играет на губной гармошке, а также поет с ними песенки. Близкие Франциски отмечают, что ей нужна только помощь в бытовых делах, а в остальном их мама, бабушка и прабабушка — та же, что и была: умная, веселая и жизнелюбивая.

Сейчас местные власти проверяют подлинность документов, и если с ними все в порядке, женщина поставит новый рекорд, обойдя 117-летнюю японку Канэ Танака.