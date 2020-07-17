ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

122-летняя женщина раскрыла свой секрет долголетия и твердого ума

17.07.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чудесная новость из Филиппин: жительница города Кабанкалан Франциска Сусано может оказаться старейшей женщиной в мире. По документам женщине 122 года — и при этом, по словам ее родных и журналиста, ее ум все так же крепок, а желание жить не померкло. Об этом рассказывает издание Atres Media.

Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года. Всю жизнь женщина занималась фермерским хозяйством и увлекалась музыкой. Удивительно, но, по ее мнению, именно в этом кроется секрет ее долголетия.


Фото: Atres Media

— Я всегда проводила время на свежем воздухе, ела только натуральные продукты, а игра на губной гармошке поддерживала мои легкие, — говорит Франциска.

А ее родные добавляют: рацион Франциски можно назвать вегетарианским. По большей части он состоит из свежих овощей и фруктов. Долгожительница любит блюда из кабачков, баклажанов и тыквы. Из сладостей — только натуральный мед, который делают ее близкие на семейной ферме.


Фото: pixabay.com

Кстати, у Франциски 14 детей, куча внуков и правнуков! Для них она каждое утро играет на губной гармошке, а также поет с ними песенки. Близкие Франциски отмечают, что ей нужна только помощь в бытовых делах, а в остальном их мама, бабушка и прабабушка — та же, что и была: умная, веселая и жизнелюбивая.

Сейчас местные власти проверяют подлинность документов, и если с ними все в порядке, женщина поставит новый рекорд, обойдя 117-летнюю японку Канэ Танака.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чудесная новость из Филиппин: жительница города Кабанкалан Франциска Сусано может оказаться старейшей женщиной в мире. По документам женщине 122 года - и при этом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как изменилась зарплата Лукашенко за 20 лет и кому принадлежат резиденции, которых нет в его декларации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика