Пять дерзких сериалов этого лета для тех, кто подустал от политики

Источник материала: Tut.by

Главный сериал лета для тысяч белорусов в этом году — это, безусловно, выборы-2020: новые эпизоды выходят каждый день, один интереснее другого. Тем не менее AFISHA.TUT.BY выбрала пятерку бодрящих летних сериалов, которые можно оценить онлайн в перерывах между чтением политических новостей. В этом вам составят компанию забытые звезды, бывшие проститутки и британская полиция.

«Чики»

Духота, арбузы, рынки и мухи — летнюю атмосферу, с которой белорусам в этом году как-то не свезло, ищите на экране российской восьмисерийки «Чики». Сериал рассказывает историю четырех русских проституток, которые, как тот арбуз, наконец-то созрели до того, чтобы вырваться из тисков мужского мира и открыть собственный фитнес-клуб. Но придется им несладко.

Сериал затрагивает нехайповые темы: детскую сексуальность, принятие собственных жировых складок, эмпатию к бывшим проституткам и запуск стартапа в глубинке. Кстати, да, зритель наконец-то заслужил не столицацентричный сериал, а историю про маленький токсичный город, где все всех знают, а заодно и ненавидят. За смачно прописанные образы в «Чиках» отвечают звезды Instagram Ирина Горбачева, Антон Лапенко и другие российские артисты, замеченные в авторском кино. А саундтрек, к которому приложили руку Дорн, Луна, «Недры» и другие музыкальные модники, вы, скорее всего, будете крутить в наушниках все лето.

«Отравление в Солсбери»

Больше года понадобилось авторам британского мини-сериала, чтобы отрефлексировать, что случилось в марте 2018 года, когда бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были здесь отравлены. Создатели — а это, кстати, команда BBC — поговорили с солсберийцами и попытались реконструировать ситуацию, но в жанре игрового кино. На главную роль пригласили сериальную звезду Энн-Мари Дафф.

Тех, кто ждет от сериала горячих политических разборок, огорчим сразу: все-таки его цель не в том, чтобы упрекнуть виновных «извне», а сфокусироваться на ситуации «внутри». Проще говоря, британцы сделали сериал под себя, чтобы на дистанции осмыслить, что произошло и насколько корректно и открыто действовали полиция, медики и эксперты. Вопреки чаянию, международного скандала сериал не вызвал, хоть Путина тут несколько раз упомянут, как и припомнят историю Литвиненко , который был отравлен полонием и умер, как предполагается, в результате операции ФСБ. В общем, если устали от «развлекалова», а еще хоть немного интересуетесь политикой, — сериал снят как раз для вас. А еще в нем всего три серии — заскучать не успеете.

«Дивный новый мир»

Можете придумать что-то лучше, чем вечер за экранизацией антиутопии-нетленки? Вот и мы нет, поэтому рекомендуем свежий сериал от стримингового сервиса Peacock, снятый по фантастическому роману Олдоса Хаксли. Правда, пока он доступен только по подписке, но что-что, а ждать мы умеем.

Если вдруг книгу вы не читали, коротко перескажем сюжет. В Лондоне будущего, где воспевается культура потребления, все прекрасно: местным божком выступает Генри Форд, в обществе процветает кастовая система, а все проблемы решаются просто — с помощью наркотика. Но подозрительный человек извне, который функционирует немного иначе других, нарушает синтетическое благополучие системы.

«Ангелина»

А вот вам мини-сериал о голливудской Кате Самбуке. «Ангелина» — проект, который рассказывает об американской поп-иконе 80-х, певице и модели, в свое время часто мелькавшей на билбордах в США. Прославилась дива в том числе благодаря своим внушительным формам, каким позавидовала бы сама Мэрилин Монро.

Любопытно, что только в 2017 году из расследования журналиста The Hollywood Reporter мир узнал, что голливудская куколка на самом деле родом из Польши и звать ее Рени Голдберг. Ангелина, которой сейчас хорошо за 60, к этому факту отнеслась адекватно и даже спродюсировала сериал о самой себе. Он только-только появился на платформе Peacock.

«Я могу уничтожить тебя»

Сериал о молодой британской писательнице, которая прожигает молодость в ночных клубах Лондона. Все бы ничего, но в один день девушке подсыпают в коктейль наркотики, а потом и насилуют. Что и почему пошло не так — расскажут уже шоураннеры. А так как это HBO, уверены, что будет жестко.

Сериал точно подойдет тем, кому зашла «Эйфория», кто любит стильное тусовочное кино о молодых и их проблемах. Кстати, сорежиссером сериала выступила Михаэла Коэл, она же сыграла здесь главную роль. Внимательный зритель может помнить ее по съемкам в сериале «Черное зеркало».

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