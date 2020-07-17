ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пять дерзких сериалов этого лета для тех, кто подустал от политики

17.07.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный сериал лета для тысяч белорусов в этом году — это, безусловно, выборы-2020: новые эпизоды выходят каждый день, один интереснее другого. Тем не менее AFISHA.TUT.BY выбрала пятерку бодрящих летних сериалов, которые можно оценить онлайн в перерывах между чтением политических новостей. В этом вам составят компанию забытые звезды, бывшие проститутки и британская полиция.

«Чики»

Духота, арбузы, рынки и мухи — летнюю атмосферу, с которой белорусам в этом году как-то не свезло, ищите на экране российской восьмисерийки «Чики». Сериал рассказывает историю четырех русских проституток, которые, как тот арбуз, наконец-то созрели до того, чтобы вырваться из тисков мужского мира и открыть собственный фитнес-клуб. Но придется им несладко.

Сериал затрагивает нехайповые темы: детскую сексуальность, принятие собственных жировых складок, эмпатию к бывшим проституткам и запуск стартапа в глубинке. Кстати, да, зритель наконец-то заслужил не столицацентричный сериал, а историю про маленький токсичный город, где все всех знают, а заодно и ненавидят. За смачно прописанные образы в «Чиках» отвечают звезды Instagram Ирина Горбачева, Антон Лапенко и другие российские артисты, замеченные в авторском кино. А саундтрек, к которому приложили руку Дорн, Луна, «Недры» и другие музыкальные модники, вы, скорее всего, будете крутить в наушниках все лето.

«Отравление в Солсбери»

Больше года понадобилось авторам британского мини-сериала, чтобы отрефлексировать, что случилось в марте 2018 года, когда бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были здесь отравлены. Создатели — а это, кстати, команда BBC — поговорили с солсберийцами и попытались реконструировать ситуацию, но в жанре игрового кино. На главную роль пригласили сериальную звезду Энн-Мари Дафф.

Тех, кто ждет от сериала горячих политических разборок, огорчим сразу: все-таки его цель не в том, чтобы упрекнуть виновных «извне», а сфокусироваться на ситуации «внутри». Проще говоря, британцы сделали сериал под себя, чтобы на дистанции осмыслить, что произошло и насколько корректно и открыто действовали полиция, медики и эксперты. Вопреки чаянию, международного скандала сериал не вызвал, хоть Путина тут несколько раз упомянут, как и припомнят историю Литвиненко, который был отравлен полонием и умер, как предполагается, в результате операции ФСБ. В общем, если устали от «развлекалова», а еще хоть немного интересуетесь политикой, — сериал снят как раз для вас. А еще в нем всего три серии — заскучать не успеете.

«Дивный новый мир»

Можете придумать что-то лучше, чем вечер за экранизацией антиутопии-нетленки? Вот и мы нет, поэтому рекомендуем свежий сериал от стримингового сервиса Peacock, снятый по фантастическому роману Олдоса Хаксли. Правда, пока он доступен только по подписке, но что-что, а ждать мы умеем.

Если вдруг книгу вы не читали, коротко перескажем сюжет. В Лондоне будущего, где воспевается культура потребления, все прекрасно: местным божком выступает Генри Форд, в обществе процветает кастовая система, а все проблемы решаются просто — с помощью наркотика. Но подозрительный человек извне, который функционирует немного иначе других, нарушает синтетическое благополучие системы.

«Ангелина»

А вот вам мини-сериал о голливудской Кате Самбуке. «Ангелина» — проект, который рассказывает об американской поп-иконе 80-х, певице и модели, в свое время часто мелькавшей на билбордах в США. Прославилась дива в том числе благодаря своим внушительным формам, каким позавидовала бы сама Мэрилин Монро.

Любопытно, что только в 2017 году из расследования журналиста The Hollywood Reporter мир узнал, что голливудская куколка на самом деле родом из Польши и звать ее Рени Голдберг. Ангелина, которой сейчас хорошо за 60, к этому факту отнеслась адекватно и даже спродюсировала сериал о самой себе. Он только-только появился на платформе Peacock.

«Я могу уничтожить тебя»

Сериал о молодой британской писательнице, которая прожигает молодость в ночных клубах Лондона. Все бы ничего, но в один день девушке подсыпают в коктейль наркотики, а потом и насилуют. Что и почему пошло не так — расскажут уже шоураннеры. А так как это HBO, уверены, что будет жестко.

Сериал точно подойдет тем, кому зашла «Эйфория», кто любит стильное тусовочное кино о молодых и их проблемах. Кстати, сорежиссером сериала выступила Михаэла Коэл, она же сыграла здесь главную роль. Внимательный зритель может помнить ее по съемкам в сериале «Черное зеркало».

Читайте также
12 лучших сериалов от одного из главных поставщиков развлечений — телеканала ТНТ
Вот так выглядит новое кино. Четыре российских сериала, снятых на «удаленке»

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный сериал лета для тысяч белорусов в этом году - это, безусловно, выборы-2020: новые эпизоды выходят каждый день, один интереснее другого. Тем не менее AFISHA.TUT.BY...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как изменилась зарплата Лукашенко за 20 лет и кому принадлежат резиденции, которых нет в его декларации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика