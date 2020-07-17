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Жена Джейми Оливера рассказала о пяти выкидышах

17.07.2020 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

45-летний британский повар Джейми Оливер и его 46-летняя жена Джулс воспитывают пятерых детей: 18-летнюю Поппи, 17-летнюю Дэйзи, 11-летнюю Петал, 9-летнего Бадди и трехлетнего Ривера, а еще мечтают о шестом ребенке. О планах расширить семью и неудачных попытках на этом пути Джулс рассказала в недавнем подкасте Made By Mammas, признавшись, что три недели назад прервалась ее беременность на раннем сроке, пишет spletnik.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) 17 Апр 2020 в 1:06 PDT

— Я действительно хочу (родить шестого ребенка. — Прим. ред.), но три мои попытки привели к выкидышам, последний из которых случился всего три недели назад. Так что теперь даже и не знаю. Мое желание родить шестого ребенка сохранилось, но об этом нужно хорошо подумать, оценить возможности своего организма, ведь мне почти 46 лет.

Сомнения есть. Джейми вроде бы готов к шестому ребенку, но у меня не так много времени — может быть, уже через год мы будем вынуждены отказаться от этих планов. Сейчас я очень счастлива. В данный момент моя жизнь полна, — сказала Джулс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) 15 Июл 2020 в 10:11 PDT

Говоря о неудачных попытках выносить ребенка, она призналась, что всего их было пять: выкидыши случились на раннем сроке. Пятый, по словам Джулс, был опасен для ее здоровья.

— После пятого выкидыша мое здоровье оказалось под угрозой, поэтому вся семья беспокоится за меня и не полностью поддерживает попытки родить шестого ребенка. Я понимаю своих родных, поэтому не сказала маме во время самоизоляции о пятом выкидыше. Она узнала позже, — добавила Джулс.

 
 
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45-летний британский повар Джейми Оливер и его 46-летняя жена Джулс воспитывают пятерых детей.
 
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