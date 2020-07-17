Диетолог назвал лучшее для похудения время года

Источник материала: ОНТ

Самое подходящее для похудения время – лето, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, сбрасывать вес лучше в жаркое время года, а не к лету, как многие считают, поскольку достичь желаемых результатов весной или зимой сложнее. Михаил Гинзбург объясняет это тем, что при низких температурах телу требуется больше энергии и ограничивать себя в пище трудно. Летом сама погода способствует похудению, считает специалист.

Как считает Гинзбург, в жаркое время года похудеть легче, поскольку снижается аппетит.

ФОТО: znaj.ua









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