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Диетолог назвал лучшее для похудения время года

17.07.2020 10:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвал лучшее для похудения время года

Самое подходящее для похудения время – лето, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. 

По его словам, сбрасывать вес лучше в жаркое время года, а не к лету, как многие считают, поскольку достичь желаемых результатов весной или зимой сложнее. Михаил Гинзбург объясняет это тем, что при низких температурах телу требуется больше энергии и ограничивать себя в пище трудно. Летом сама погода способствует похудению, считает специалист.

Как считает Гинзбург, в жаркое время года похудеть легче, поскольку снижается аппетит. 

ФОТО: znaj.ua

 



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Самое подходящее для похудения время – лето, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил...
 
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