ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белгоспищепром» будет создавать единый торговый дом для кондитеров

17.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Белгоспищепром» считает актуальным создание единого торгового дома и централизованного склада для кондитерской продукции подведомственных предприятий.




Этот вопрос рассматривается в привязке к проекту создания холдинга отечественных кондитерских госкомпаний. Об этом рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.

По оценке Бубна, создание холдинга позволит устранить конкуренцию между предприятиями отрасли, которые производят аналогичную продукцию.

Структура холдинга позволит обеспечить перераспределение ресурсов на приоритетных направлениях модернизации отрасли, диверсификации производств, усиления позиций кондитеров на внешних рынках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белгоспищепром» считает актуальным создание единого торгового дома и централизованного склада для кондитерской продукции подведомственных предприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле столкнулись девять автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика