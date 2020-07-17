Брестский гребной канал открывает сезон соревнований

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже с понедельника следующей недели Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле открывает сезон соревнований гребцов. Любители гребли с таким нетерпением ожидали этого момента.





С 20 по 22 июля 2020г. на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоятся Олимпийские дни молодёжи Брестской области по гребле на байдарках и каноэ (юноши и девушки 2003-2004 г.р.)

Целью проведения соревнований является определение победителей в номерах соревновательной программы и отбор сильнейших спортсменов области для участия в О ДМ РБ ну и, разумеется, в направлении популяризации гребного спорта на Брестчине.



ПРОГРАММА:

Приезд команд 20 июля 2020 года до 12:00. Мандатная комиссия до 13:30, судейское заседание в 13:30. В 14:30 парад открытия.

Начало соревнований в 15:00



=== 20 июля - мандатная комиссия, совещание с представителями команд, судейская.

1000м

- предварительные, полуфинальные заезды

юноши К-1, К-2, С-1, С-2

девушки К-1, К-2



=== 21 июля - 1000м

- финальные заезды

юноши К-1, К-2, С-1, С-2,

девушки К-1, К-2,

500м

- предварительные, полуфинальные и финальные заезды

юноши К-1, С-1, К-2, С-2,К-4,С-4

девушки К-1, С-1, К-2, К-4, С-2



=== 22 июля - 200м

- предварительные, полуфинальные и финальные заезды

юноши К-1, К-2, С-1

девушки К-1, С-1, С-22





С 23 по 25 июля на базе Брестского областного центра состоится Спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле академической /юноши, девушки 2004-2005 гг.р., младшие юноши, младшие девушки 2006-2007 гг.р./

Соревнования лично-командные. Участвуют команды отделений гребли академической ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, РЦОП.

Общее число участников – 401 человек.



Классы лодок:

Юноши, младшие юноши 1х, 2х, 4х

Девушки, младшие девушки 1х, 2х, 4х



ПРОГРАММА:

Дистанция: 1500 метров – юноши, девушки 2004-2005гг.р.

1000 метров – мл. юноши, мл. девушки 2006-2007гг.р.



=== 23 июля

до 11.00 – приезд команд

11.00 – 12.00 – мандатная комиссия

12.30 – собрание представителей, жеребьевка

13.00 –заседание судейской коллегии

14.00 – парад открытия

15.00 – предварительные заезды: юноши 1х, 2х

16.15 – полуфиналы: девушки 4х

16.30 – предварительные заезды: мл. юноши 1х, 2х

17.15 – полуфиналы: мл. девушки 4х

18.00 – полуфиналы: юноши 1х, 2х

19.00 – полуфиналы: мл. юноши 1х, 2х



=== 24 июля

10.00 – финалы E: мл. юноши 1х, 2х

10.15 – финалы D: мл. юноши 1х, 2х

10.30 – финалы C: мл. юноши 1х, 2х

10.45 – финалы B: мл. юноши 1х, 2х, мл. девушки 4х

11.10 – финалы A: мл. юноши 1х, 2х, мл. девушки 4х

12.00 – финалы E: юноши 1х, 2х

12.15 – финалы D: юноши 1х, 2х

12.30 – финалы C: юноши 1х, 2х

12.45 – финалы B: юноши 1х, 2х, девушки 4х

13.10 – финалы A: юноши 1х, 2х, девушки 4х

13.30 –лекция по правилам соревнований для участников

15.00 – предварительные заезды: девушки 1х, 2х

15.45 – полуфиналы: юноши 4х

16.30 – предварительные заезды: мл. девушки 1х, 2х

17.15 – полуфиналы: мл. юноши 4х



=== 25 июля

09.00 – полуфиналы: мл. девушки 1х, 2х

10.00 – финалы: мл. юноши 4х

10.30 – полуфиналы: девушки 1х, 2х

11.00 – финалы: юноши 4х

12.00 – финалы: мл. девушки 1х, 2х

13.00 – финалы: девушки 1х, 2х

14.00 – парад закрытия



