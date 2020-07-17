Брестский гребной канал открывает сезон соревнований

Уже с понедельника следующей недели Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле открывает сезон соревнований гребцов. Любители гребли с таким нетерпением ожидали этого момента.
С 20 по 22 июля 2020г. на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоятся Олимпийские дни молодёжи Брестской области по гребле на байдарках и каноэ (юноши и девушки 2003-2004 г.р.)
Целью проведения соревнований является определение победителей в номерах соревновательной программы и отбор сильнейших спортсменов области для участия в О ДМ РБ ну и, разумеется, в направлении популяризации гребного спорта на Брестчине.
ПРОГРАММА: Приезд команд 20 июля 2020 года до 12:00. Мандатная комиссия до 13:30, судейское заседание в 13:30. В 14:30 парад открытия. Начало соревнований в 15:00
=== 20 июля - мандатная комиссия, совещание с представителями команд, судейская. 1000м - предварительные, полуфинальные заезды юноши К-1, К-2, С-1, С-2 девушки К-1, К-2
=== 22 июля - 200м - предварительные, полуфинальные и финальные заезды юноши К-1, К-2, С-1 девушки К-1, С-1, С-22
С 23 по 25 июля на базе Брестского областного центра состоится Спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле академической /юноши, девушки 2004-2005 гг.р., младшие юноши, младшие девушки 2006-2007 гг.р./
Соревнования лично-командные. Участвуют команды отделений гребли академической ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, РЦОП. Общее число участников – 401 человек.