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Брестский гребной канал открывает сезон соревнований

17.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже с понедельника следующей недели Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле открывает сезон соревнований гребцов. Любители гребли с таким нетерпением ожидали этого момента.

Брестский гребной канал открывает сезон соревнований

С 20 по 22 июля 2020г. на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоятся Олимпийские дни молодёжи Брестской области по гребле на байдарках и каноэ (юноши и девушки 2003-2004 г.р.)

Целью проведения соревнований является определение победителей в номерах соревновательной программы и отбор сильнейших спортсменов области для участия в О ДМ РБ ну и, разумеется, в направлении популяризации гребного спорта на Брестчине.

ПРОГРАММА:
Приезд команд 20 июля 2020 года до 12:00. Мандатная комиссия до 13:30, судейское заседание в 13:30. В 14:30 парад открытия.
Начало соревнований в 15:00

=== 20 июля - мандатная комиссия, совещание с представителями команд, судейская.
1000м
- предварительные, полуфинальные заезды
юноши К-1, К-2, С-1, С-2
девушки К-1, К-2

=== 21 июля - 1000м
- финальные заезды
юноши К-1, К-2, С-1, С-2,
девушки К-1, К-2,
500м
- предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши К-1, С-1, К-2, С-2,К-4,С-4
девушки К-1, С-1, К-2, К-4, С-2

=== 22 июля - 200м
- предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши К-1, К-2, С-1
девушки К-1, С-1, С-22


С 23 по 25 июля на базе Брестского областного центра состоится Спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле академической /юноши, девушки 2004-2005 гг.р., младшие юноши, младшие девушки 2006-2007 гг.р./

Соревнования лично-командные. Участвуют команды отделений гребли академической ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, РЦОП.
Общее число участников – 401 человек.

Классы лодок:
Юноши, младшие юноши 1х, 2х, 4х
Девушки, младшие девушки 1х, 2х, 4х

ПРОГРАММА:
Дистанция: 1500 метров – юноши, девушки 2004-2005гг.р.
1000 метров – мл. юноши, мл. девушки 2006-2007гг.р.

=== 23 июля
до 11.00 – приезд команд
11.00 – 12.00 – мандатная комиссия
12.30 – собрание представителей, жеребьевка
13.00 –заседание судейской коллегии
14.00 – парад открытия
15.00 – предварительные заезды: юноши 1х, 2х
16.15 – полуфиналы: девушки 4х
16.30 – предварительные заезды: мл. юноши 1х, 2х
17.15 – полуфиналы: мл. девушки 4х
18.00 – полуфиналы: юноши 1х, 2х
19.00 – полуфиналы: мл. юноши 1х, 2х

=== 24 июля
10.00 – финалы E: мл. юноши 1х, 2х
10.15 – финалы D: мл. юноши 1х, 2х
10.30 – финалы C: мл. юноши 1х, 2х
10.45 – финалы B: мл. юноши 1х, 2х, мл. девушки 4х
11.10 – финалы A: мл. юноши 1х, 2х, мл. девушки 4х
12.00 – финалы E: юноши 1х, 2х
12.15 – финалы D: юноши 1х, 2х
12.30 – финалы C: юноши 1х, 2х
12.45 – финалы B: юноши 1х, 2х, девушки 4х
13.10 – финалы A: юноши 1х, 2х, девушки 4х
13.30 –лекция по правилам соревнований для участников
15.00 – предварительные заезды: девушки 1х, 2х
15.45 – полуфиналы: юноши 4х
16.30 – предварительные заезды: мл. девушки 1х, 2х
17.15 – полуфиналы: мл. юноши 4х

=== 25 июля
09.00 – полуфиналы: мл. девушки 1х, 2х
10.00 – финалы: мл. юноши 4х
10.30 – полуфиналы: девушки 1х, 2х
11.00 – финалы: юноши 4х
12.00 – финалы: мл. девушки 1х, 2х
13.00 – финалы: девушки 1х, 2х
14.00 – парад закрытия


 
 
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   Уже с понедельника следующей недели Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле открывает сезон соревнований гребцов. Любители гребли с таким...
 
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