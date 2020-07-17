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Назначены представители государства в органах управления крупнейших банков Беларуси

17.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15 назначены представители государства в органах управления нескольких банков. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Назначены представители государства в органах управления крупнейших банков Беларуси

Согласно постановлению, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина стали представителями государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк".

Заместитель министра финансов Андрей Белковец будет в органах управления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в органах управления в ОАО "Технобанк", заместитель министра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич - в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Министр энергетики Виктор Каранкевич назначен представителем государства в органах управления ОАО "Белгазпромбанк", председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - в ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" и ОАО "Приорбанк".

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

 
 
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  Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15 назначены представители государства в органах управления нескольких...
 
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