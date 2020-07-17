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Назначены представители государства в органах управления крупнейших банков Беларуси
17.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15 назначены представители государства в органах управления нескольких банков. Соответствующий документ опубликован сегодня на
Согласно постановлению, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина стали представителями государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк".
Заместитель министра финансов Андрей Белковец будет в органах управления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".
Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в органах управления в ОАО "Технобанк", заместитель министра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич - в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".
Министр энергетики Виктор Каранкевич назначен представителем государства в органах управления ОАО "Белгазпромбанк", председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - в ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" и ОАО "Приорбанк".
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
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Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15 назначены представители государства в органах управления нескольких...
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