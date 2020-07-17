Блоковский праздник поэзии проведут в Пинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Блоковские чтения пройдут в конце ноября в Пинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районной централизованной библиотечной системе.





Районный праздник поэзии "Певец добра и света" приурочат к 40-летию создания литературного музея Александра Блока в деревне Лопатино и 140-летию со дня рождения поэта. В советские времена блоковские чтения на пинском Полесье проходили регулярно. Сюда из разных уголков страны стекались туристские группы - школьники, студенты, ценители творчества поэта. Сейчас эту традицию хотят возродить.

"У нас огромное желание провести поэтический праздник. Кроме того, есть идея создать литературный туристический маршрут, который свяжет Логишин, Парохонск и Лопатино и коснется пребывания в годы Первой мировой войны известных русских поэтов Николая Гумилева и Александра Блока и писателя Алексея Толстого", - сказал научный сотрудник музея Валерий Гришковец.

Научный сотрудник музея Валерий Гришковец

Единственный в Беларуси народный музей Блока был открыт накануне 100-летия со дня рождения поэта 2 ноября 1980 года. Музей занимает две комнаты на втором этаже лопатинского Дома культуры. Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов, посвященных жизни и творчеству классика, истории создания музея на Пинщине. Среди экспонатов - два бюста Александра Блока, прижизненные и современные издания его произведений на разных языках, фотоснимки, копии документов, писем поэта с фронта, предметы, относящиеся к тому времени.

В экскурсионный маршрут также входит соседняя деревня Колбы, где жил Блок, будучи табельщиком 13-й инженерно-строительной дружины Земско-Городского союза. Здесь сохранилась небольшая часовня Святого Георгия Победоносца, которую поэт дважды срисовал в свой альбом. Еще одна местная достопримечательность - трехвековой дуб, где во времена службы Александра Блока была коновязь и где он любил посидеть в свободное время.

Часовня Святого Георгия в деревне Колбы

Дуб в деревне Колбы

"Дольше всего Блок прожил в деревне Колбы в избе Лемешевских. Она находилась недалеко от часовни. Эта изба сохранилась до наших дней и в ней хотели открыть музей. Но тогда владельцы запросили за нее большие деньги, и музей решили создать при Доме культуры в Лопатино. Самое прискорбное, что тот дом вскоре сгорел", - рассказал Валерий Гришковец.

В общей сложности на Полесье Блок провел более 200 дней - с 28 июля 1916 года по 17 марта 1917-го. Он успел побывать в околицах деревень Колбы, Лопатин, Парохонск, Камень, Новый Двор. Из Беларуси поэт написал родным и друзьям 59 писем. В одном из них он сравнил Пинск с градом Китежем.

Фоито Вадима Якубёнка